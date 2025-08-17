Фон дер Ляйен объявила о новом пакете санкций против России

Евросоюз примет новый, 19-й пакет санкций против России в начале сентября. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы намерены принять 19-й пакет санкций уже в начале сентября», — заявила Фон дер Ляйен на экстренной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Ее слова приводит ТАСС. Она также заверила о том, что ЕС продолжит оказывать давление на Россию, пока идут боевые действия на Украине. По словам официального представителя Еврокомиссии Арианы Подесты, работа над новыми ограничениями уже ведется.
Сегодня, 17 августа, Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством Евросоюза и участия в онлайн-заседании лидеров «Коалиции желающих». Оно состоялось в 14:30 по местному времени (15:30 мск).
На следующий день Зеленский и несколько европейских лидеров посетят Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Reuters, главными темами переговоров станут безопасность Украины и возможные шаги к мирному урегулированию конфликта. Подробнее, кто именно окажется в «группе поддержки» Зеленского — в материале URA.RU.
