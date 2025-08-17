В Белгородской области дрон ВСУ ранил ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорая везет раненого ребенка в больницу (фото из архива)
Скорая везет раненого ребенка в больницу (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ребенок получил ранение при атаке беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в поселке Пролетарском Ракитянского района. «В результате детонации БПЛА 12-летний мальчик получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги», — сообщил Гладков в Telegram.

В настоящее время скорая помощь везет раненого мальчика в детскую областную клиническую больницу. Также повреждены пять автомобилей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ребенок получил ранение при атаке беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. ЧП произошло в поселке Пролетарском Ракитянского района. «В результате детонации БПЛА 12-летний мальчик получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги», — сообщил Гладков в Telegram. В настоящее время скорая помощь везет раненого мальчика в детскую областную клиническую больницу. Также повреждены пять автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...