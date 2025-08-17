В Белгородской области дрон ВСУ ранил ребенка

Скорая везет раненого ребенка в больницу (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ребенок получил ранение при атаке беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ЧП произошло в поселке Пролетарском Ракитянского района. «В результате детонации БПЛА 12-летний мальчик получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги», — сообщил Гладков в Telegram.
В настоящее время скорая помощь везет раненого мальчика в детскую областную клиническую больницу. Также повреждены пять автомобилей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!