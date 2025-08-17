«Стальной дикобраз»: фон дер Ляйен выдвинула свои требования по Украине

Евросоюз намерен превратить Украину в «стального дикобраза» — страну с мощной системой обороны и развитой военной промышленностью путем продолжения поставок военной помощи и расширения производства беспилотников. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сильные гарантии безопасности нужны для защиты жизненных интересов безопасности и Украины, и Европы <...> Не может быть никаких ограничений на украинские вооруженные силы, будь то в развитии сотрудничества или поставок из других стран <...> Украина должна стать „стальным дикобразом“», — подчеркнула фон дер Ляйен на экстренной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Трансляция ввелась на личном аккаунте главы ЕК в соцсети Х.
Она добавила, что Брюссель планирует увеличить поддержку, чтобы усилить оборонные возможности Украины, в том числе за счет расширения производства беспилотников. Урсула фон дер Ляйен также отметила, что ЕС настаивает на прекращении огня на Украине только при условии соблюдения территориальной целостности страны и достижения политического урегулирования. Она подчеркнула, что любые территориальные вопросы должны решаться исключительно украинскими властями. Глава Еврокомиссии также сообщила о планах сопровождать Зеленского в США для обсуждения дальнейших шагов по мирному урегулированию на международном уровне.
Завтра, 18 августа, в Вашингтоне состоится встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа. На ней также будут присутствовать и европейские лидеры. Среди них: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб. Кроме того, столицу США посетят секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Подробнее о том, что они будут обсуждать — в материале URA.RU.
