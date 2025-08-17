Уиткофф раскрыл главную тему будущей встречи Трампа и Зеленского

Трамп хочет обсудить с Зеленским территориальный вопрос
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с главой Украины Владимиром Зеленским вопрос обмена территориями с Россией. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
По его словам, территориальный вопрос станет основной темой встречи, которая пройдет 18 августа в Вашингтоне. «Для урегулирования конфликта на Украине основной вопрос — это вопрос обмена территориями... Надеюсь, все завершится мирной сделкой очень скоро», — заявил Уиткофф в эфире CNN.
