Рубио: лучшим итогом по Украине стал бы полноценный мирный договор

Рубио передал главам ЕС видение Трампом украинского конфликта
Рубио передал главам ЕС видение Трампом украинского конфликта

Полноценный мирный договор по Украине был бы для США более предпочтителен, чем временное прекращение огня. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в ходе встречи глав стран ЕС в Брюсселе.


