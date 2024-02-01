Песков: за счет демонизации РФ Запад выбивает деньги из своих налогоплательщиков

01 февраля 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Песков объяснил за счет чего Запад «выбивает» деньги из своих налогоплательщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что за счет демонизации России западные страны «выбивают» деньги из своих налогоплательщиков. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в ходе общения с журналистами. «Это потуги по демонизации России, по созданию образа врага, отталкиваясь от которого они выбивают дополнительные деньги из своих налогоплательщиков», — пояснил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что руководство стран Евросоюза опасается риска конфликта с Россией в случае победы Москвы в спецоперации. Они продолжают давление на Венгрию, грозят лишить ее права голоса по некоторым вопросам и заблокировать Будапешту финансирование, если он снова не одобрит помощь Киеву в размере 50 млрд евро.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что за счет демонизации России западные страны «выбивают» деньги из своих налогоплательщиков. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в ходе общения с журналистами. «Это потуги по демонизации России, по созданию образа врага, отталкиваясь от которого они выбивают дополнительные деньги из своих налогоплательщиков», — пояснил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что руководство стран Евросоюза опасается риска конфликта с Россией в случае победы Москвы в спецоперации. Они продолжают давление на Венгрию, грозят лишить ее права голоса по некоторым вопросам и заблокировать Будапешту финансирование, если он снова не одобрит помощь Киеву в размере 50 млрд евро.