Песков: за счет демонизации РФ Запад выбивает деньги из своих налогоплательщиков

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков объяснил за счет чего Запад «выбивает» деньги из своих налогоплательщиков Фото:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что за счет демонизации России западные страны «выбивают» деньги из своих налогоплательщиков. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в ходе общения с журналистами.

«Это потуги по демонизации России, по созданию образа врага, отталкиваясь от которого они выбивают дополнительные деньги из своих налогоплательщиков», — пояснил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что руководство стран Евросоюза опасается риска конфликта с Россией в случае победы Москвы в спецоперации. Они продолжают давление на Венгрию, грозят лишить ее права голоса по некоторым вопросам и заблокировать Будапешту финансирование, если он снова не одобрит помощь Киеву в размере 50 млрд евро.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что за счет демонизации России западные страны «выбивают» деньги из своих налогоплательщиков. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в ходе общения с журналистами. «Это потуги по демонизации России, по созданию образа врага, отталкиваясь от которого они выбивают дополнительные деньги из своих налогоплательщиков», — пояснил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что руководство стран Евросоюза опасается риска конфликта с Россией в случае победы Москвы в спецоперации. Они продолжают давление на Венгрию, грозят лишить ее права голоса по некоторым вопросам и заблокировать Будапешту финансирование, если он снова не одобрит помощь Киеву в размере 50 млрд евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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