14 февраля 2024

Полиция Перми разыскивает подозреваемого в убийстве мужчину. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тракторозаводский отдел полиции. Челябинск, интерпол, внимание розыск
После совершения преступления мужчина скрылся Фото:

В полиции Перми ищут человека, который подозревается в тяжком преступлении. Фоторобот и видео с камер наблюдения опубликованы на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«В Перми сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления», — сообщили в полиции. В пресс-службе ведомства 59.RU сообщили, что мужчина подозревается в избиении человека, который впоследствии умер.

На вид подозреваемому 40-50 лет. Рост около 180-185 см. Он худощавого телосложения с темными волосами. В полиции просят всех, кто знает личность этого человека, позвонить по телефонам 8 (919) 06-19-004, 203-90-04, или обратиться в ближайший отдел полиции.

Фоторобот подозреваемого
Фоторобот подозреваемого

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В полиции Перми ищут человека, который подозревается в тяжком преступлении. Фоторобот и видео с камер наблюдения опубликованы на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В Перми сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления», — сообщили в полиции. В пресс-службе ведомства 59.RU сообщили, что мужчина подозревается в избиении человека, который впоследствии умер. На вид подозреваемому 40-50 лет. Рост около 180-185 см. Он худощавого телосложения с темными волосами. В полиции просят всех, кто знает личность этого человека, позвонить по телефонам 8 (919) 06-19-004, 203-90-04, или обратиться в ближайший отдел полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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