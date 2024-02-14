Полиция Перми разыскивает подозреваемого в убийстве мужчину. Фото, видео

15 февраля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

После совершения преступления мужчина скрылся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В полиции Перми ищут человека, который подозревается в тяжком преступлении. Фоторобот и видео с камер наблюдения опубликованы на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В Перми сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления», — сообщили в полиции. В пресс-службе ведомства 59.RU сообщили, что мужчина подозревается в избиении человека, который впоследствии умер. На вид подозреваемому 40-50 лет. Рост около 180-185 см. Он худощавого телосложения с темными волосами. В полиции просят всех, кто знает личность этого человека, позвонить по телефонам 8 (919) 06-19-004, 203-90-04, или обратиться в ближайший отдел полиции. Фоторобот подозреваемого ГУ МВД по Пермскому краю

В полиции Перми ищут человека, который подозревается в тяжком преступлении. Фоторобот и видео с камер наблюдения опубликованы на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В Перми сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления», — сообщили в полиции. В пресс-службе ведомства 59.RU сообщили, что мужчина подозревается в избиении человека, который впоследствии умер. На вид подозреваемому 40-50 лет. Рост около 180-185 см. Он худощавого телосложения с темными волосами. В полиции просят всех, кто знает личность этого человека, позвонить по телефонам 8 (919) 06-19-004, 203-90-04, или обратиться в ближайший отдел полиции.