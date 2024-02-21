Челябинский поставщик фруктов заявил Россию местом выращивания бананов

Челябинский поставщик фруктов написал в сопроводительных документах для тендера по поставке свежих фруктов в Верхнеуральский дом-интернат для престарелых и инвалидов, что бананы и апельсины выращены на территории России. Это позволило ему организовать недобросовестную конкуренцию, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.
«Поставщик субъект указал недостоверные сведения о стране происхождения фруктов. Согласно действующему законодательству он имел преимущество в виде неснижения конечной цены контракта на 15% в случае победы в отличие от других участников, заявивших об иностранном происхождении товара», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Специалисты ведомства проанализировали страны произрастания тропических фруктов и выяснили, что в России они не могут расти. Контакт был заключен с другим поставщиком, а предпринимателю, заявившему недостоверные сведения, вынесли предупреждение.
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