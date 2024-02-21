21 февраля 2024

Челябинский поставщик фруктов заявил Россию местом выращивания бананов

© Служба новостей «URA.RU»
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Продуктовый магазин. Курган, бананы
Поставщик написал в документах, что бананы выращены в России Фото:

Челябинский поставщик фруктов написал в сопроводительных документах для тендера по поставке свежих фруктов в Верхнеуральский дом-интернат для престарелых и инвалидов, что бананы и апельсины выращены на территории России. Это позволило ему организовать недобросовестную конкуренцию, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

«Поставщик субъект указал недостоверные сведения о стране происхождения фруктов. Согласно действующему законодательству он имел преимущество в виде неснижения конечной цены контракта на 15% в случае победы в отличие от других участников, заявивших об иностранном происхождении товара», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты ведомства проанализировали страны произрастания тропических фруктов и выяснили, что в России они не могут расти. Контакт был заключен с другим поставщиком, а предпринимателю, заявившему недостоверные сведения, вынесли предупреждение.

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Челябинский поставщик фруктов написал в сопроводительных документах для тендера по поставке свежих фруктов в Верхнеуральский дом-интернат для престарелых и инвалидов, что бананы и апельсины выращены на территории России. Это позволило ему организовать недобросовестную конкуренцию, сообщили в пресс-службе регионального УФАС. «Поставщик субъект указал недостоверные сведения о стране происхождения фруктов. Согласно действующему законодательству он имел преимущество в виде неснижения конечной цены контракта на 15% в случае победы в отличие от других участников, заявивших об иностранном происхождении товара», — уточнили в пресс-службе ведомства. Специалисты ведомства проанализировали страны произрастания тропических фруктов и выяснили, что в России они не могут расти. Контакт был заключен с другим поставщиком, а предпринимателю, заявившему недостоверные сведения, вынесли предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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