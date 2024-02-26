Песков оценил новый пакет санкций на годовщину СВО

Песков: в новых санкциях Запада нет ничего принципиально нового

26 февраля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что от антироссийских санкций страдают, прежде всего, американские компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Среди санкций Запада против России, объявленных 24 февраля 2024 года, не было ничего принципиально нового. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Новость по теме Кто попал в новый список санкций США «Ничего принципиально нового не было озвучено. Да и вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно не наносить урон своей экономики», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. По словам представителя Кремля, от санкций страдают, прежде всего, интересы американских предприятий. Российская экономика наоборот демонстрирует свою устойчивость, заявил пресс-атташе. Ранее стало известно, что США и ЕС объявили о новых антироссийских санкциях во вторую годовщину спецоперации на Украине. Так, Вашингтон ввел ограничения против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».

Среди санкций Запада против России, объявленных 24 февраля 2024 года, не было ничего принципиально нового. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ничего принципиально нового не было озвучено. Да и вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно не наносить урон своей экономики», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. По словам представителя Кремля, от санкций страдают, прежде всего, интересы американских предприятий. Российская экономика наоборот демонстрирует свою устойчивость, заявил пресс-атташе. Ранее стало известно, что США и ЕС объявили о новых антироссийских санкциях во вторую годовщину спецоперации на Украине. Так, Вашингтон ввел ограничения против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».