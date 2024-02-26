Песков оценил новый пакет санкций на годовщину СВО

Среди санкций Запада против России, объявленных 24 февраля 2024 года, не было ничего принципиально нового. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ничего принципиально нового не было озвучено. Да и вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно не наносить урон своей экономики», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По словам представителя Кремля, от санкций страдают, прежде всего, интересы американских предприятий. Российская экономика наоборот демонстрирует свою устойчивость, заявил пресс-атташе.
Ранее стало известно, что США и ЕС объявили о новых антироссийских санкциях во вторую годовщину спецоперации на Украине. Так, Вашингтон ввел ограничения против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
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