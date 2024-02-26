Песков оценил новый пакет санкций на годовщину СВО

Песков: в новых санкциях Запада нет ничего принципиально нового
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Синегала Маки Саллом. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что от антироссийских санкций страдают, прежде всего, американские компании Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Среди санкций Запада против России, объявленных 24 февраля 2024 года, не было ничего принципиально нового. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Ничего принципиально нового не было озвучено. Да и вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно не наносить урон своей экономики», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

По словам представителя Кремля, от санкций страдают, прежде всего, интересы американских предприятий. Российская экономика наоборот демонстрирует свою устойчивость, заявил пресс-атташе.

Ранее стало известно, что США и ЕС объявили о новых антироссийских санкциях во вторую годовщину спецоперации на Украине. Так, Вашингтон ввел ограничения против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».

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Среди санкций Запада против России, объявленных 24 февраля 2024 года, не было ничего принципиально нового. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ничего принципиально нового не было озвучено. Да и вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно не наносить урон своей экономики», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. По словам представителя Кремля, от санкций страдают, прежде всего, интересы американских предприятий. Российская экономика наоборот демонстрирует свою устойчивость, заявил пресс-атташе. Ранее стало известно, что США и ЕС объявили о новых антироссийских санкциях во вторую годовщину спецоперации на Украине. Так, Вашингтон ввел ограничения против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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