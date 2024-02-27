Пермский офицер на ТВ нашел боевых товарищей, которые на СВО спасли ему жизнь. Скрин

28 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Телеканал «Звезда» помог Алексею Цыбенко найти сослуживцев, с которыми он расстался после ранения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ветеран спецоперации из Перми, артиллерист Алексей Цыбенко благодаря телевидению нашел своих боевых товарищей. Об их судьбе он ничего не знал после тяжелого ранения, полученного на СВО в мае 2023 года. Пермяк стал героем программы «Ищу своих» на телеканале «Звезда». Цыбенко рассказал, что ищет бойцов с позывными «День» и «Харлей». Последний находился в полутора метрах от него, когда разорвался минометный снаряд. «Бойца с позывным „День“ я увидел последний раз, когда он меня уже перематывал. Когда меня раненого грузили в машину, он мне „Промедол“ поставил», — вспомнил Цыбенко. Помощь в розыске участников СВО журналистам «Звезды» оказало Минобороны РФ. Боевые товарищи встретились прямо во время телеэфира и рассказали о том, что произошло в тот день, когда они последний раз видели Алексея Цыбенко. Андрей Холопов (позывной «День»), услышав звук разорвавшего снаряда, побежал туда, где были его сослуживцы. «Я побежал, увидел, что Алексей держался за голову. Нога была обгоревшая, я опасался, что не смогу ему наложить жгут. Ну, действительно, места, чтобы наложить жгут практически не было. Ну, штанину оторвали. Сперва укол сделали, как положено, наложили жгут, маркером написал время наложения жгута», — рассказал Холопов. Дмитрий Бобинец (позывной «Харлей»), находившийся в этот момент рядом с пермским артиллеристом, получил ранение руки. «На коленках с раскачки я выбрался из завала. «Звук» (Алексей Цыбенко — прим. URA.RU) лежал, стонал. Вижу: Андрюха бежит ко мне. Я говорю: «Нет! Давай туда сначала [к Цыбенко], у меня терпимо», — сказал Бобинец. Программа «Ищу своих» посвящена тем, кто разыскивает родных, друзей и сослуживцев, чьи судьбы изменили трагические события на Украине. О судьбе кадрового офицера Алексея Цыбенко, героически сражавшегося на СВО, подробно рассказывало URA.RU. Сейчас военнослужащий, несмотря на тяжелое ранение, продолжает восстанавливаться, а также принимает участие в спортивных соревнованиях для ветеранов спецоперации. Алексей Цыбенко (слева) не знал о судьбе своих сослуживцев до участия в программе «Ищу своих» Скрин с сайта телеканала «Звезда», tvzvezda.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ветеран спецоперации из Перми, артиллерист Алексей Цыбенко благодаря телевидению нашел своих боевых товарищей. Об их судьбе он ничего не знал после тяжелого ранения, полученного на СВО в мае 2023 года. Пермяк стал героем программы «Ищу своих» на телеканале «Звезда». Цыбенко рассказал, что ищет бойцов с позывными «День» и «Харлей». Последний находился в полутора метрах от него, когда разорвался минометный снаряд. «Бойца с позывным „День“ я увидел последний раз, когда он меня уже перематывал. Когда меня раненого грузили в машину, он мне „Промедол“ поставил», — вспомнил Цыбенко. Помощь в розыске участников СВО журналистам «Звезды» оказало Минобороны РФ. Боевые товарищи встретились прямо во время телеэфира и рассказали о том, что произошло в тот день, когда они последний раз видели Алексея Цыбенко. Андрей Холопов (позывной «День»), услышав звук разорвавшего снаряда, побежал туда, где были его сослуживцы. «Я побежал, увидел, что Алексей держался за голову. Нога была обгоревшая, я опасался, что не смогу ему наложить жгут. Ну, действительно, места, чтобы наложить жгут практически не было. Ну, штанину оторвали. Сперва укол сделали, как положено, наложили жгут, маркером написал время наложения жгута», — рассказал Холопов. Дмитрий Бобинец (позывной «Харлей»), находившийся в этот момент рядом с пермским артиллеристом, получил ранение руки. «На коленках с раскачки я выбрался из завала. «Звук» (Алексей Цыбенко — прим. URA.RU) лежал, стонал. Вижу: Андрюха бежит ко мне. Я говорю: «Нет! Давай туда сначала [к Цыбенко], у меня терпимо», — сказал Бобинец. Программа «Ищу своих» посвящена тем, кто разыскивает родных, друзей и сослуживцев, чьи судьбы изменили трагические события на Украине. О судьбе кадрового офицера Алексея Цыбенко, героически сражавшегося на СВО, подробно рассказывало URA.RU. Сейчас военнослужащий, несмотря на тяжелое ранение, продолжает восстанавливаться, а также принимает участие в спортивных соревнованиях для ветеранов спецоперации.