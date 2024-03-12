12 марта 2024

Porsche продаст российские активы до конца 2024 года

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Porsche намерена продать активы российских «дочек» до конца 2024 года Фото:

Немецкий производитель автомобилей Porsche AG готов продать российские активы до конца 2024 финансового года. Об этом говорится в отчете компании за прошлый год.

«Завершение продажи ожидается до конца 2024 финансового года», — передает данные из отчета Porsche РИА Новости. Причиной продажи в компании называют изменение внешних условий.

До конца текущего года будут выставлены на продажу три дочерних компании в России — два дилера ООО «Порше Руссланд» и ООО «Порше Центр Москва», а также Porsche Financial Services Russland. Подобные планы ранее озвучивались и в материнской компании Porsche Volkswagen AG еще в 2022 году.

Porsche AG является дочерней компанией Volkswagen наряду с такими производителями автомобилей класса «люкс» как Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания прекратила поставки автомобилей и запчастей в Россию в 2022 году.

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Немецкий производитель автомобилей Porsche AG готов продать российские активы до конца 2024 финансового года. Об этом говорится в отчете компании за прошлый год. «Завершение продажи ожидается до конца 2024 финансового года», — передает данные из отчета Porsche РИА Новости. Причиной продажи в компании называют изменение внешних условий. До конца текущего года будут выставлены на продажу три дочерних компании в России — два дилера ООО «Порше Руссланд» и ООО «Порше Центр Москва», а также Porsche Financial Services Russland. Подобные планы ранее озвучивались и в материнской компании Porsche Volkswagen AG еще в 2022 году. Porsche AG является дочерней компанией Volkswagen наряду с такими производителями автомобилей класса «люкс» как Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания прекратила поставки автомобилей и запчастей в Россию в 2022 году.
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