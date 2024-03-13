Губернатор Куйвашев призвал свердловчан участвовать в президентских выборах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей проголосовать на выборах президента России, который пройдут с 15 по 17 марта. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
«Приглашаю уральцев прийти на избирательные участки с 15 по 17 марта 2024 года и сделать свой выбор», — сказал свердловский губернатор. Он добавил, что в Свердловской области завершили подготовку к выборам.
По его словам, все вопросы, связанные с обеспечением безопасности и бесперебойной работы на участковых избиркомах решены. «Сегодня самое главное — легитимность всей избирательной кампании», — считает Куйвашев, отмечая, что у каждого свердловчанина должна быть возможность проголосовать.
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