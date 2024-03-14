Синоптики пообещали челябинцам существенное потепление после морозов

В регионе ожидаются теплые выходные Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске и области в ближайшие выходные ожидается резкое потепление до +8 градусов после морозов, достигавших 26 градусов. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ближайшую субботу, 16 марта, в Челябинске потеплеет до 5-7 градусов выше нуля, в воскресенье — до 8 градусов выше нуля. Ночные температуры составят от 3 до 8 градусов мороза», — говорится в прогнозе метеорологов.

В регионе дневные температуры достигнут 3-8 градусов тепла. По ночам все еще предполагаются морозы до -16 градусов. При этом сильный западный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду, к выходным стихнет и сменит направление на южный.

Ранее синоптики предупреждали о морозах, которые достигали 26 градусов ниже нуля. Кроме того, метеорологи сообщали о порывах ветра, которые могли достигнуть 12-15 метров в секунду.