Синоптики пообещали челябинцам существенное потепление после морозов

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Снег и грязь на дорогах и во дворах города Курган, лужа, наледь на тротуаре, оттепель, ноги
В регионе ожидаются теплые выходные Фото:

В Челябинске и области в ближайшие выходные ожидается резкое потепление до +8 градусов после морозов, достигавших 26 градусов. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ближайшую субботу, 16 марта, в Челябинске потеплеет до 5-7 градусов выше нуля, в воскресенье — до 8 градусов выше нуля. Ночные температуры составят от 3 до 8 градусов мороза», — говорится в прогнозе метеорологов.

В регионе дневные температуры достигнут 3-8 градусов тепла. По ночам все еще предполагаются морозы до -16 градусов. При этом сильный западный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду, к выходным стихнет и сменит направление на южный.

Ранее синоптики предупреждали о морозах, которые достигали 26 градусов ниже нуля. Кроме того, метеорологи сообщали о порывах ветра, которые могли достигнуть 12-15 метров в секунду.

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В Челябинске и области в ближайшие выходные ожидается резкое потепление до +8 градусов после морозов, достигавших 26 градусов. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В ближайшую субботу, 16 марта, в Челябинске потеплеет до 5-7 градусов выше нуля, в воскресенье — до 8 градусов выше нуля. Ночные температуры составят от 3 до 8 градусов мороза», — говорится в прогнозе метеорологов. В регионе дневные температуры достигнут 3-8 градусов тепла. По ночам все еще предполагаются морозы до -16 градусов. При этом сильный западный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду, к выходным стихнет и сменит направление на южный. Ранее синоптики предупреждали о морозах, которые достигали 26 градусов ниже нуля. Кроме того, метеорологи сообщали о порывах ветра, которые могли достигнуть 12-15 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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