Челябинские депутаты обратились к жителям Крыма в годовщину воссоединения

18 марта 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Челябинскую область и Республику Крым связывают крепкие узы сотрудничества по целому ряду важных направлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты заксобрания Челябинской области в десятилетнюю годовщину воссоединения региона с Россией выступили с обращением к жителям полуострова. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе ЗСО. «18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении в состав России Республики Крым. Минуло десять лет с этого знаменательного для всех наших соотечественников события. Мы радушно приняли крымчан в большую и дружную семью народов нашей великой страны. Желаем жителям Крыма реализации всех намеченных целей, успехов во имя процветания полуострова, счастья, мира и благополучия!» — говорится в обращении. Депутаты напомнили, что Челябинскую область и Республику Крым связывают крепкие узы сотрудничества по целому ряду важных направлений в торгово-экономической, научно-технической, культурной и туристических сферах. Они выразили убеждение, что эти деловые и дружеские связи будут успешными и в дальнейшем получат новый импульс к развитию на благо наших регионов и всей страны в целом. Также депутаты подчеркнули, что лозунг «Своих не бросаем!» находит отклик в сердце и умах всех россиян. «Мы не бросили Крым, мы не бросили Донбасс и Луганск, Запорожскую и Херсонскую области. У нас всех общая история, общие победы и трагические страницы прошлого, а самое главное — общее будущее. Мы снова стали одной страной. Как бы ни было трудно, мы выстоим, мы победим», — говорится в обращении депутатов челябинского законодательного собрания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты заксобрания Челябинской области в десятилетнюю годовщину воссоединения региона с Россией выступили с обращением к жителям полуострова. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе ЗСО. «18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении в состав России Республики Крым. Минуло десять лет с этого знаменательного для всех наших соотечественников события. Мы радушно приняли крымчан в большую и дружную семью народов нашей великой страны. Желаем жителям Крыма реализации всех намеченных целей, успехов во имя процветания полуострова, счастья, мира и благополучия!» — говорится в обращении. Депутаты напомнили, что Челябинскую область и Республику Крым связывают крепкие узы сотрудничества по целому ряду важных направлений в торгово-экономической, научно-технической, культурной и туристических сферах. Они выразили убеждение, что эти деловые и дружеские связи будут успешными и в дальнейшем получат новый импульс к развитию на благо наших регионов и всей страны в целом. Также депутаты подчеркнули, что лозунг «Своих не бросаем!» находит отклик в сердце и умах всех россиян. «Мы не бросили Крым, мы не бросили Донбасс и Луганск, Запорожскую и Херсонскую области. У нас всех общая история, общие победы и трагические страницы прошлого, а самое главное — общее будущее. Мы снова стали одной страной. Как бы ни было трудно, мы выстоим, мы победим», — говорится в обращении депутатов челябинского законодательного собрания.