Путин: все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились

19 марта 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Путин выступил на заседании коллегии ФСБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и иностранных наемников через границу страны провалились. Об этом глава государства заявил в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). «Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд и зарубежных наемников провалились», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и иностранных наемников через границу страны провалились. Об этом глава государства заявил в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). «Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд и зарубежных наемников провалились», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».