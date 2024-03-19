Путин: все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин выступил на заседании коллегии ФСБ Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и иностранных наемников через границу страны провалились. Об этом глава государства заявил в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд и зарубежных наемников провалились», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин заявил, что все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и иностранных наемников через границу страны провалились. Об этом глава государства заявил в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). «Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд и зарубежных наемников провалились», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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