Путин: все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились

Путин выступил на заседании коллегии ФСБ
Президент России Владимир Путин заявил, что все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и иностранных наемников через границу страны провалились. Об этом глава государства заявил в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
«Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд и зарубежных наемников провалились», — подчеркнул президент. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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