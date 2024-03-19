Происшествия Пожары Сотрудники МЧС спасли екатеринбуржцев из горящей многоэтажки 20 марта 2024 в 11:39 Размер текста - 17 + Пожар произошел в квартире на восьмом этаже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в 10-этажном доме на улице Таганской загорелась квартира на восьмом этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали 18 человек, в числе которых четыре ребенка, рассказали в пресс-службе ведомства. «В 10:58 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре. Произошло возгорание квартиры на восьмом этаже жилого дома. Из здания спасены по лестничным маршам при помощи спасательных устройств 18 человек, из которых четыре ребенка», — сказано в сообщении. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара задействованы 12 единиц спецтехники и 44 человек личного состава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге в 10-этажном доме на улице Таганской загорелась квартира на восьмом этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали 18 человек, в числе которых четыре ребенка, рассказали в пресс-службе ведомства. «В 10:58 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре. Произошло возгорание квартиры на восьмом этаже жилого дома. Из здания спасены по лестничным маршам при помощи спасательных устройств 18 человек, из которых четыре ребенка», — сказано в сообщении. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара задействованы 12 единиц спецтехники и 44 человек личного состава. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям