19 марта 2024

Сотрудники МЧС спасли екатеринбуржцев из горящей многоэтажки

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Пожар произошел в квартире на восьмом этаже Фото:

В Екатеринбурге в 10-этажном доме на улице Таганской загорелась квартира на восьмом этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали 18 человек, в числе которых четыре ребенка, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В 10:58 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре. Произошло возгорание квартиры на восьмом этаже жилого дома. Из здания спасены по лестничным маршам при помощи спасательных устройств 18 человек, из которых четыре ребенка», — сказано в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара задействованы 12 единиц спецтехники и 44 человек личного состава.

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В Екатеринбурге в 10-этажном доме на улице Таганской загорелась квартира на восьмом этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали 18 человек, в числе которых четыре ребенка, рассказали в пресс-службе ведомства. «В 10:58 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре. Произошло возгорание квартиры на восьмом этаже жилого дома. Из здания спасены по лестничным маршам при помощи спасательных устройств 18 человек, из которых четыре ребенка», — сказано в сообщении. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара задействованы 12 единиц спецтехники и 44 человек личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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