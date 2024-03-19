Сотрудники МЧС спасли екатеринбуржцев из горящей многоэтажки

В Екатеринбурге в 10-этажном доме на улице Таганской загорелась квартира на восьмом этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали 18 человек, в числе которых четыре ребенка, рассказали в пресс-службе ведомства.
«В 10:58 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре. Произошло возгорание квартиры на восьмом этаже жилого дома. Из здания спасены по лестничным маршам при помощи спасательных устройств 18 человек, из которых четыре ребенка», — сказано в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара задействованы 12 единиц спецтехники и 44 человек личного состава.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.