Горячая линия викторины приняла почти 70 тысяч звонков свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод "ЭТЕРНО", цех "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Челябинск , наушники, связь, call-центр, контактный центр, помощь, горячая линия, кол-центр, служба поддержки, справочная служба, компьютер
Горячая линия работает каждый день, но по особому графику Фото:

За первый день работы горячей линии викторины «Опорный край» на нее поступило 67 428 звонков, изменить уникальные номера попросило 539 участников. Организаторы напоминают свердловчанам, что вопросы с кодами можно решить до 10 апреля, но стоит учитывать график работы линии. Информацией с URA.RU поделились представители викторины.

«Сегодня, 20 марта, продолжают поступать много звонков на единый телефон викторины, поэтому время ожидания ответа оператора может составлять несколько минут. В этом случае можно перезвонить на линию позже. Единый телефонный номер викторин: + 7 908 908 77 48», — объяснили представители «Опорного края». График работы горячей линии: с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 18.00.

Известно, что за 19 марта общее количество просмотров сайта достигло 2,68 миллиона человек. Страницу, где выложены номера участников викторины, просмотрели 824 318 раз.

«Опорный край» проходил в Свердловской области с 15 по 18 марта. Проверить уникальный код участники могут на официальном сайте викторины. Обладателей подарком определят 12 апреля в интернете и эфире ОТВ, на следующий день информацию продублируют на сайте «Опорного края».

Около 50% жителей региона претендуют на 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Известно, что подарки будут выдавать в Екатеринбурге и Ирбите, а победители должны заплатить налог. Вся информация о правилах викторины — в материале URA.RU.

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За первый день работы горячей линии викторины «Опорный край» на нее поступило 67 428 звонков, изменить уникальные номера попросило 539 участников. Организаторы напоминают свердловчанам, что вопросы с кодами можно решить до 10 апреля, но стоит учитывать график работы линии. Информацией с URA.RU поделились представители викторины. «Сегодня, 20 марта, продолжают поступать много звонков на единый телефон викторины, поэтому время ожидания ответа оператора может составлять несколько минут. В этом случае можно перезвонить на линию позже. Единый телефонный номер викторин: + 7 908 908 77 48», — объяснили представители «Опорного края». График работы горячей линии: с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 18.00. Известно, что за 19 марта общее количество просмотров сайта достигло 2,68 миллиона человек. Страницу, где выложены номера участников викторины, просмотрели 824 318 раз. «Опорный край» проходил в Свердловской области с 15 по 18 марта. Проверить уникальный код участники могут на официальном сайте викторины. Обладателей подарком определят 12 апреля в интернете и эфире ОТВ, на следующий день информацию продублируют на сайте «Опорного края». Около 50% жителей региона претендуют на 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Известно, что подарки будут выдавать в Екатеринбурге и Ирбите, а победители должны заплатить налог. Вся информация о правилах викторины — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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