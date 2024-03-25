112: террористы дважды ездили в «Крокус» до нападения

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, фариддуни шамсутдин
Террористы ездили в «Крокус» на такси незадолго до нападения, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Террористы дважды посещали подмосковный «Крокус Сити Холл» до совершения теракта. Их опознали водители такси.

«Два таксиста опознали террористов. Те ездили в „Крокус“ и на „ВДНХ“ в дни перед терактом», — написал telegram-канал 112, ссылаясь на источник. Сообщается, что 21 марта Денис К. подвозил двух подозрительных пассажиров, они выехали с Анадырского проезда, при этом место посадки было в глуши, очень далеко от жилых домов. Мужчины сразу не понравились водителю, они доехали до «ВДНХ» и вышли на улице Сельскохозяйственной, расплатившись наличными.

Кроме того, по данным канала, 7 марта таксист Шамсутдин Г., вез «странного гражданина» от «Крокуса» до деревни Путилково. Пассажир неплохо говорил по-русски, был в хорошем настроении и всю дорогу общался с водителем. 24 марта водители увидели тех подозрительных мужчин в новостях и написали заявление в полицию, заключили в сообщении.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Трагедия унесла жизни 137 человек, среди которых были дети. Также более 180 граждан пострадали. Басманный суд в Москве 25 марта арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» на срок до 22 мая, передает RT.

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Террористы дважды посещали подмосковный «Крокус Сити Холл» до совершения теракта. Их опознали водители такси. «Два таксиста опознали террористов. Те ездили в „Крокус“ и на „ВДНХ“ в дни перед терактом», — написал telegram-канал 112, ссылаясь на источник. Сообщается, что 21 марта Денис К. подвозил двух подозрительных пассажиров, они выехали с Анадырского проезда, при этом место посадки было в глуши, очень далеко от жилых домов. Мужчины сразу не понравились водителю, они доехали до «ВДНХ» и вышли на улице Сельскохозяйственной, расплатившись наличными. Кроме того, по данным канала, 7 марта таксист Шамсутдин Г., вез «странного гражданина» от «Крокуса» до деревни Путилково. Пассажир неплохо говорил по-русски, был в хорошем настроении и всю дорогу общался с водителем. 24 марта водители увидели тех подозрительных мужчин в новостях и написали заявление в полицию, заключили в сообщении. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Трагедия унесла жизни 137 человек, среди которых были дети. Также более 180 граждан пострадали. Басманный суд в Москве 25 марта арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» на срок до 22 мая, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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