Танк выезжал с территории УВЗ
В Нижнем Тагиле днем 26 марта танк, выезжающий с территории «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), врезался в автомобиль Chevrolet Cruze, который проезжал перекресток на красный свет. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Легковушка на запрещающий сигнал светофора хотела проскочить, но что-то пошло не так», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Движение на данном участке дороги затруднено.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уралвагонзавода». На момент публикации ответ получить не удалось.
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