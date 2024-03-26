В Нижнем Тагиле танк УВЗ снес легковушку, проезжавшую на красный свет. Видео

26 марта 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Танк выезжал с территории УВЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле днем 26 марта танк, выезжающий с территории «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), врезался в автомобиль Chevrolet Cruze, который проезжал перекресток на красный свет. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Легковушка на запрещающий сигнал светофора хотела проскочить, но что-то пошло не так», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Движение на данном участке дороги затруднено. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уралвагонзавода». На момент публикации ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле днем 26 марта танк, выезжающий с территории «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), врезался в автомобиль Chevrolet Cruze, который проезжал перекресток на красный свет. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Легковушка на запрещающий сигнал светофора хотела проскочить, но что-то пошло не так», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Движение на данном участке дороги затруднено. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уралвагонзавода». На момент публикации ответ получить не удалось.