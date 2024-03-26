В Нижнем Тагиле танк УВЗ снес легковушку, проезжавшую на красный свет. Видео

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Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, военная техника, т-72, танк
Танк выезжал с территории УВЗ Фото:

В Нижнем Тагиле днем 26 марта танк, выезжающий с территории «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), врезался в автомобиль Chevrolet Cruze, который проезжал перекресток на красный свет. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Легковушка на запрещающий сигнал светофора хотела проскочить, но что-то пошло не так», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Движение на данном участке дороги затруднено.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уралвагонзавода». На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Нижнем Тагиле днем 26 марта танк, выезжающий с территории «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), врезался в автомобиль Chevrolet Cruze, который проезжал перекресток на красный свет. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Легковушка на запрещающий сигнал светофора хотела проскочить, но что-то пошло не так», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Движение на данном участке дороги затруднено. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уралвагонзавода». На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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