Обозреватель Хоффман: разведка Украины не могла заказать теракт в «Крокусе»

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Обозреватель Хофманн считает, что теракт в «Крокусе» не могла заказать разведка Украины Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Военный обозреватель Александр Хоффманн заявил, что разведка Украины не могла заказать теракт в «Крокус Сити Холле» джихадистской террористической группировке ИГ-Хорасан (признана террористической и запрещена в РФ), сообщает telegram-канал «Утро добрым не бывает».

«Ну явно это не заказчик (Украина — прим. URA.RU). Не по Сеньке шапка. Явно не главный координатор, но на определенных этапах осуществления этого террористического акта их уши видны, как бы они не хотели это скрыть», — прокомментировал Хоффманн вопрос о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, расследование теракта ведется активно и дает быстрые результаты.

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Военный обозреватель Александр Хоффманн заявил, что разведка Украины не могла заказать теракт в «Крокус Сити Холле» джихадистской террористической группировке ИГ-Хорасан (признана террористической и запрещена в РФ), сообщает telegram-канал «Утро добрым не бывает». «Ну явно это не заказчик (Украина — прим. URA.RU). Не по Сеньке шапка. Явно не главный координатор, но на определенных этапах осуществления этого террористического акта их уши видны, как бы они не хотели это скрыть», — прокомментировал Хоффманн вопрос о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, расследование теракта ведется активно и дает быстрые результаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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