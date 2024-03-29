Обозреватель Хоффман: разведка Украины не могла заказать теракт в «Крокусе»

Военный обозреватель Александр Хоффманн заявил, что разведка Украины не могла заказать теракт в «Крокус Сити Холле» джихадистской террористической группировке ИГ-Хорасан (признана террористической и запрещена в РФ), сообщает telegram-канал «Утро добрым не бывает».
«Ну явно это не заказчик (Украина — прим. URA.RU). Не по Сеньке шапка. Явно не главный координатор, но на определенных этапах осуществления этого террористического акта их уши видны, как бы они не хотели это скрыть», — прокомментировал Хоффманн вопрос о причастности Украины к теракту в «Крокусе».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, расследование теракта ведется активно и дает быстрые результаты.
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