Обозреватель Хоффман: разведка Украины не могла заказать теракт в «Крокусе»

29 марта 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Обозреватель Хофманн считает, что теракт в «Крокусе» не могла заказать разведка Украины Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Военный обозреватель Александр Хоффманн заявил, что разведка Украины не могла заказать теракт в «Крокус Сити Холле» джихадистской террористической группировке ИГ-Хорасан (признана террористической и запрещена в РФ), сообщает telegram-канал «Утро добрым не бывает». «Ну явно это не заказчик (Украина — прим. URA.RU). Не по Сеньке шапка. Явно не главный координатор, но на определенных этапах осуществления этого террористического акта их уши видны, как бы они не хотели это скрыть», — прокомментировал Хоффманн вопрос о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, расследование теракта ведется активно и дает быстрые результаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный обозреватель Александр Хоффманн заявил, что разведка Украины не могла заказать теракт в «Крокус Сити Холле» джихадистской террористической группировке ИГ-Хорасан (признана террористической и запрещена в РФ), сообщает telegram-канал «Утро добрым не бывает». «Ну явно это не заказчик (Украина — прим. URA.RU). Не по Сеньке шапка. Явно не главный координатор, но на определенных этапах осуществления этого террористического акта их уши видны, как бы они не хотели это скрыть», — прокомментировал Хоффманн вопрос о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, расследование теракта ведется активно и дает быстрые результаты.