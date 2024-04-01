В Совбезе заявили, что НАТО готовит ДРГ для операций против РФ: расходы альянса

Патрушев: НАТО использует террористов в своих целях

02 апреля 2024 в 06:49 Размер текста - 17 +

НАТО не гнушается в своих интересах использовать террористов, считает Патрушев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инструкторы Североатлантического альянса (НАТО) на территории некоторых стран проводят подготовку наемников и диверсантов для участия в операциях против России. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в контексте обсуждения безопасности страны. По его словам, НАТО даже «не гнушается» использовать террористов для достижения своих целей. Главные заявления госдеятеля — в материале URA.RU. НАТО усиливает военные возможности вдоль границ РФ Как заявил Патрушев, НАТО постепенно усиливают военные силы на границе с Россией от Баренцева до Черного моря. В выступлениях лидеров стран, а также документах даже появился термин «Восточный фланг НАТО». К нему отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния, Швеция и Финляндия, сказал Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» в связи с 75-летием создания НАТО. В НАТО не отрицают, что проводимые военные маневры около границ РФ крупнейшие со времен распада СССР. За прошедший год члены НАТО провели около тысячи национальных и 130 коалиционных военных учений. Военные траты альянса Страны Североатлантического альянса наращивают военные траты. Расходы в 2024 году выросли до половины от мировых, говорит Патрушев. Так, на днях премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что для повышения военных расходов придется увеличить налоги в стране. В этом году уже 18 стран альянса выполнили поручение Вашингтона и увеличили расходы на военные нужды НАТО до двух процентов от ВВП. «Расходы на оборону стран-членов НАТО в этом году увеличились до 50% от общемирового показателя. Бюджет альянса растет девятый год подряд и в 2023 году составил более одного триллиона долларов США», — добавил Патрушев. Связь НАТО с террористами НАТО не гнушается в своих интересах использовать террористические организации, добавляет Патрушев. Также альянс используют в качестве инструмента Вашингтона для проведении «гибридных войн». Его члены вынуждены выполнять все поручения на применение санкций, «замораживание» финансовых средств, осуществления разведки, психологических операций и кибератак. Их привлекают к акциям подрыва, сказал Патрушев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инструкторы Североатлантического альянса (НАТО) на территории некоторых стран проводят подготовку наемников и диверсантов для участия в операциях против России. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в контексте обсуждения безопасности страны. По его словам, НАТО даже «не гнушается» использовать террористов для достижения своих целей. Главные заявления госдеятеля — в материале URA.RU. Как заявил Патрушев, НАТО постепенно усиливают военные силы на границе с Россией от Баренцева до Черного моря. В выступлениях лидеров стран, а также документах даже появился термин «Восточный фланг НАТО». К нему отнесены все граничащие с Россией и с союзной Белоруссией страны Восточной Европы, а также Румыния, Швеция и Финляндия, сказал Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» в связи с 75-летием создания НАТО. В НАТО не отрицают, что проводимые военные маневры около границ РФ крупнейшие со времен распада СССР. За прошедший год члены НАТО провели около тысячи национальных и 130 коалиционных военных учений. Страны Североатлантического альянса наращивают военные траты. Расходы в 2024 году выросли до половины от мировых, говорит Патрушев. Так, на днях премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что для повышения военных расходов придется увеличить налоги в стране. В этом году уже 18 стран альянса выполнили поручение Вашингтона и увеличили расходы на военные нужды НАТО до двух процентов от ВВП. «Расходы на оборону стран-членов НАТО в этом году увеличились до 50% от общемирового показателя. Бюджет альянса растет девятый год подряд и в 2023 году составил более одного триллиона долларов США», — добавил Патрушев. НАТО не гнушается в своих интересах использовать террористические организации, добавляет Патрушев. Также альянс используют в качестве инструмента Вашингтона для проведении «гибридных войн». Его члены вынуждены выполнять все поручения на применение санкций, «замораживание» финансовых средств, осуществления разведки, психологических операций и кибератак. Их привлекают к акциям подрыва, сказал Патрушев.