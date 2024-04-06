06 апреля 2024
05 апреля 2024

Пьяная челябинка протаранила на парковке ЖК «Манхэттен» 10 автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Виновница била чужие авто за рулем Porsche Cayenne Фото:

В Челябинске пьяная 19-летняя девушка за рулем Porsche Cayenne утром 7 апреля протаранила 10 автомобилей. Инцидент произошел на парковке во дворе ЖК «Манхэттен».

«Утром, в 7:30, 19-летняя девушка, находясь в состоянии опьянения, совершила массовое ДТП с припаркованными машинами. В момент аварии водитель управляла автомобилем Porsche Cayenne», — сообщили в Госавтоинспекции города.

В результате ДТП во дворе дома №27 на Набережной Героя России Кислова пострадавших нет. Машины получили повреждения.

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В Челябинске пьяная 19-летняя девушка за рулем Porsche Cayenne утром 7 апреля протаранила 10 автомобилей. Инцидент произошел на парковке во дворе ЖК «Манхэттен». «Утром, в 7:30, 19-летняя девушка, находясь в состоянии опьянения, совершила массовое ДТП с припаркованными машинами. В момент аварии водитель управляла автомобилем Porsche Cayenne», — сообщили в Госавтоинспекции города. В результате ДТП во дворе дома №27 на Набережной Героя России Кислова пострадавших нет. Машины получили повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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