Пьяная челябинка протаранила на парковке ЖК «Манхэттен» 10 автомобилей

Виновница била чужие авто за рулем Porsche Cayenne
В Челябинске пьяная 19-летняя девушка за рулем Porsche Cayenne утром 7 апреля протаранила 10 автомобилей. Инцидент произошел на парковке во дворе ЖК «Манхэттен».
«Утром, в 7:30, 19-летняя девушка, находясь в состоянии опьянения, совершила массовое ДТП с припаркованными машинами. В момент аварии водитель управляла автомобилем Porsche Cayenne», — сообщили в Госавтоинспекции города.
В результате ДТП во дворе дома №27 на Набережной Героя России Кислова пострадавших нет. Машины получили повреждения.
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