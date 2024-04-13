Звезда «Терминатора» передумала уходить из кино

Актриса Гамильтон ради сериала «Очень странные дела» решила не уходить из кино

13 апреля 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Линда Гамильтон заявила, что будет играть в пятом сезоне Stranger Things Фото: FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС Известная актриса Линда Гамильтон, которая стала звездой «Терминатора», рассказала о желании завершить карьеру из-за проблем с бедренным суставом. Однако позже она призналась, что не будет уходить из кино из-за нового сезона Stranger Things. Об этом она заявила в интервью The Hollywood Reporter. «Я подумывала о пенсии не потому, что нет работы, а потому, что устала быть крутой. Бедро болело уже пару лет», — поделилась Линда Гамильтон, ее слова приводит The Hollywood Reporter . Однако она передумала уходить из кино, когда ей предложили роль в пятом сезоне популярного сериала Stranger Things. Актриса рассказала, что после разговора с агентом о завершении карьеры, ей неожиданно поступило предложение сыграть в Stranger Things. Его спросили, свободна ли Линда Гамильтон от июня до июня. На что он ответил положительно, даже не посоветовавшись с актрисой. Также она упомянула, что теперь ей будет сложно смотреть любимый сериал из-за «синдрома самозванца». По ее словам, он не позволяет ей наслаждаться проектами, в которых она участвует. Ожидается, что Stranger Things выйдет на экраны в 2024—2025 годах. Он станет продолжением культовой серии, сюжетная линия которого практически завершилась в четвертом сезоне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известная актриса Линда Гамильтон, которая стала звездой «Терминатора», рассказала о желании завершить карьеру из-за проблем с бедренным суставом. Однако позже она призналась, что не будет уходить из кино из-за нового сезона Stranger Things. Об этом она заявила в интервью The Hollywood Reporter. «Я подумывала о пенсии не потому, что нет работы, а потому, что устала быть крутой. Бедро болело уже пару лет», — поделилась Линда Гамильтон, ее слова приводит The Hollywood Reporter. Однако она передумала уходить из кино, когда ей предложили роль в пятом сезоне популярного сериала Stranger Things. Актриса рассказала, что после разговора с агентом о завершении карьеры, ей неожиданно поступило предложение сыграть в Stranger Things. Его спросили, свободна ли Линда Гамильтон от июня до июня. На что он ответил положительно, даже не посоветовавшись с актрисой. Также она упомянула, что теперь ей будет сложно смотреть любимый сериал из-за «синдрома самозванца». По ее словам, он не позволяет ей наслаждаться проектами, в которых она участвует. Ожидается, что Stranger Things выйдет на экраны в 2024—2025 годах. Он станет продолжением культовой серии, сюжетная линия которого практически завершилась в четвертом сезоне.