Актер Кологривый рассказал, чем занимался в СИЗО

Кологривый написал в СИЗО поэму для дочери

15 апреля 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

Никита Кологривый написал в СИЗО поэму для дочери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Актер сериала «Слова пацана» Никита Кологривый, находясь в СИЗО, вел дневник и посвятил время написанию поэмы для родной дочери. Об этом он рассказал на youtube-канале Fametime. «Писал дневник. В этой тетради поэма и сказка для дочери. Так как я озвучиваю мультики и фильмы, я бы хотел сделать для нее собственный диск. Вообще скептически отношусь к своей поэзии, но здесь у меня было много свободного времени, которое я посвятил своим детским увлечениям. Надеюсь, она это послушает, ей будет интересно» — рассказал Никита Кологривый ведущей Лауре Джугелии. Кологривый также отметил, что будучи лишенным свободы, он понял, сколько он может сделать помимо актерской работы, применив свой потенциал на другой стезе. Актера выпустили из спецприемника 27 марта 2024 года, куда он попал за непристойное поведение в баре Новосибирска, покусав официантку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер сериала «Слова пацана» Никита Кологривый, находясь в СИЗО, вел дневник и посвятил время написанию поэмы для родной дочери. Об этом он рассказал на youtube-канале Fametime. «Писал дневник. В этой тетради поэма и сказка для дочери. Так как я озвучиваю мультики и фильмы, я бы хотел сделать для нее собственный диск. Вообще скептически отношусь к своей поэзии, но здесь у меня было много свободного времени, которое я посвятил своим детским увлечениям. Надеюсь, она это послушает, ей будет интересно» — рассказал Никита Кологривый ведущей Лауре Джугелии. Кологривый также отметил, что будучи лишенным свободы, он понял, сколько он может сделать помимо актерской работы, применив свой потенциал на другой стезе. Актера выпустили из спецприемника 27 марта 2024 года, куда он попал за непристойное поведение в баре Новосибирска, покусав официантку.