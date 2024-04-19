19 апреля 2024

Екатеринбуржец извинился перед девушкой, которую пнул в лицо на концерте Гуфа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, гуф, guf, долматов алексей
Инцидент с ударом по девушке произошел на концерте Гуфа 18 апреля Фото:

Екатеринбуржец, сделавший сальто на концерте Гуфа, принес извинения девушке, которой попал ногой в лицо. Его обращение к пострадавшей появилось в соцсетях.

«Девочка с концерта, которой я случайно попал, Снежана, прости меня, пожалуйста, дурака, это поступок вообще нечеловеческий, не по-пацански можно сказать», — обратился парень к пострадавшей. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Shot. Также екатеринбуржец пообещал разобраться с молодыми людьми, которые дали ему подзатыльники после произошедшего.

Концерт прошел вечером 18 апреля в Теле-Клубе. Неизвестный забежал на сцену к артисту, после чего решил сделать сальто в толпу, ударив ногой девушку. Реакция зала была моментальной, трюкача сразу же вывели сотрудники службы безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец, сделавший сальто на концерте Гуфа, принес извинения девушке, которой попал ногой в лицо. Его обращение к пострадавшей появилось в соцсетях. «Девочка с концерта, которой я случайно попал, Снежана, прости меня, пожалуйста, дурака, это поступок вообще нечеловеческий, не по-пацански можно сказать», — обратился парень к пострадавшей. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Shot. Также екатеринбуржец пообещал разобраться с молодыми людьми, которые дали ему подзатыльники после произошедшего. Концерт прошел вечером 18 апреля в Теле-Клубе. Неизвестный забежал на сцену к артисту, после чего решил сделать сальто в толпу, ударив ногой девушку. Реакция зала была моментальной, трюкача сразу же вывели сотрудники службы безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...