Екатеринбуржец, сделавший сальто на концерте Гуфа, принес извинения девушке, которой попал ногой в лицо. Его обращение к пострадавшей появилось в соцсетях.
«Девочка с концерта, которой я случайно попал, Снежана, прости меня, пожалуйста, дурака, это поступок вообще нечеловеческий, не по-пацански можно сказать», — обратился парень к пострадавшей. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Shot. Также екатеринбуржец пообещал разобраться с молодыми людьми, которые дали ему подзатыльники после произошедшего.
Концерт прошел вечером 18 апреля в Теле-Клубе. Неизвестный забежал на сцену к артисту, после чего решил сделать сальто в толпу, ударив ногой девушку. Реакция зала была моментальной, трюкача сразу же вывели сотрудники службы безопасности.
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