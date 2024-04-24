Авиакомпаниям РФ предписали высаживать людей при духоте в самолетах

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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, работа, салон самолета, профессия, самолет, стюардесса, бортпроводница
Авиакомпаниям нужно поддерживать на борту температуру в районе 20—25 градусов Фото:

Авиакомпании должны незамедлительно высаживать людей в случае духоты в салоне. Такое требование выдвинули Росавиация и Ространснадзор. С документом ознакомились журналисты.

«Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи нахождения пассажиров в самолете при высокой температуре воздуха в салоне», — с документами ознакомились «Известия». Авиакомпаниям нужно обеспечивать и поддерживать на борту температуру воздуха в пределах 20—25 градусов согласно СанПиН.

В Госдуме призвали Минтранс закрепить эти допустимые значения микроклимата в Федеральных авиаправилах, чтобы авиакомпании соблюдали их. В свою очередь руководитель Росавиации Дмитрий Ядров дал указание главам перевозчиков при выполнении рейсов в места с жаркими климатическими условиями исключить работу воздушных судов с неработающей вспомогательной-силовой установкой или с отложенными дефектами, которые могут снизить эффективности системы кондиционирования.

В прошлом году генеральная прокуратура России обязала авиакомпании внести изменения в правила перелетов пассажиров с детьми. Речь идет о ситуациях, когда родителей в самолетах сажали отдельно от ребенка. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будут лететь дети, передает «Национальная служба новостей». Сообщается, что о маленьких пассажирах необходимо предупреждать на сайтах авиакомпаний и стойках регистрации в аэропорту.

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Авиакомпании должны незамедлительно высаживать людей в случае духоты в салоне. Такое требование выдвинули Росавиация и Ространснадзор. С документом ознакомились журналисты. «Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи нахождения пассажиров в самолете при высокой температуре воздуха в салоне», — с документами ознакомились «Известия». Авиакомпаниям нужно обеспечивать и поддерживать на борту температуру воздуха в пределах 20—25 градусов согласно СанПиН. В Госдуме призвали Минтранс закрепить эти допустимые значения микроклимата в Федеральных авиаправилах, чтобы авиакомпании соблюдали их. В свою очередь руководитель Росавиации Дмитрий Ядров дал указание главам перевозчиков при выполнении рейсов в места с жаркими климатическими условиями исключить работу воздушных судов с неработающей вспомогательной-силовой установкой или с отложенными дефектами, которые могут снизить эффективности системы кондиционирования. В прошлом году генеральная прокуратура России обязала авиакомпании внести изменения в правила перелетов пассажиров с детьми. Речь идет о ситуациях, когда родителей в самолетах сажали отдельно от ребенка. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будут лететь дети, передает «Национальная служба новостей». Сообщается, что о маленьких пассажирах необходимо предупреждать на сайтах авиакомпаний и стойках регистрации в аэропорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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