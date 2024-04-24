Авиакомпаниям РФ предписали высаживать людей при духоте в самолетах

24 апреля 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Авиакомпаниям нужно поддерживать на борту температуру в районе 20—25 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпании должны незамедлительно высаживать людей в случае духоты в салоне. Такое требование выдвинули Росавиация и Ространснадзор. С документом ознакомились журналисты. «Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи нахождения пассажиров в самолете при высокой температуре воздуха в салоне», — с документами ознакомились «Известия». Авиакомпаниям нужно обеспечивать и поддерживать на борту температуру воздуха в пределах 20—25 градусов согласно СанПиН. В Госдуме призвали Минтранс закрепить эти допустимые значения микроклимата в Федеральных авиаправилах, чтобы авиакомпании соблюдали их. В свою очередь руководитель Росавиации Дмитрий Ядров дал указание главам перевозчиков при выполнении рейсов в места с жаркими климатическими условиями исключить работу воздушных судов с неработающей вспомогательной-силовой установкой или с отложенными дефектами, которые могут снизить эффективности системы кондиционирования. В прошлом году генеральная прокуратура России обязала авиакомпании внести изменения в правила перелетов пассажиров с детьми. Речь идет о ситуациях, когда родителей в самолетах сажали отдельно от ребенка. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будут лететь дети, передает «Национальная служба новостей». Сообщается, что о маленьких пассажирах необходимо предупреждать на сайтах авиакомпаний и стойках регистрации в аэропорту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпании должны незамедлительно высаживать людей в случае духоты в салоне. Такое требование выдвинули Росавиация и Ространснадзор. С документом ознакомились журналисты. «Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи нахождения пассажиров в самолете при высокой температуре воздуха в салоне», — с документами ознакомились «Известия». Авиакомпаниям нужно обеспечивать и поддерживать на борту температуру воздуха в пределах 20—25 градусов согласно СанПиН. В Госдуме призвали Минтранс закрепить эти допустимые значения микроклимата в Федеральных авиаправилах, чтобы авиакомпании соблюдали их. В свою очередь руководитель Росавиации Дмитрий Ядров дал указание главам перевозчиков при выполнении рейсов в места с жаркими климатическими условиями исключить работу воздушных судов с неработающей вспомогательной-силовой установкой или с отложенными дефектами, которые могут снизить эффективности системы кондиционирования. В прошлом году генеральная прокуратура России обязала авиакомпании внести изменения в правила перелетов пассажиров с детьми. Речь идет о ситуациях, когда родителей в самолетах сажали отдельно от ребенка. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будут лететь дети, передает «Национальная служба новостей». Сообщается, что о маленьких пассажирах необходимо предупреждать на сайтах авиакомпаний и стойках регистрации в аэропорту.