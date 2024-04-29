Bloomberg: администрация Байдена рассматривает запрет импорта российского урана

30 апреля 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

США не у кого покупать уран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запрета на импорт обогащенного урана из России. Решение обсуждается в рамках Совета национальной безопасности Белого дома, Министерства энергетики и других ведомств. «Работа над инициативой в Конгрессе застопорилась, что стало поводом для изучения вопроса на уровне исполнительной власти», — пишет Bloomberg . В декабре прошлого года Палата представителей приняла законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана из России, но он не нашел поддержки в Сенате. Поиск альтернатив российскому урану связан с планами США по увеличению собственного производства ядерного топлива. Джо Байден заявил о производстве первых 90 кг обогащенного урана в США и намерении обогатить около тонны топлива к концу 2024 года. Эти шаги направлены на снижение зависимости от импорта и укрепление национальной энергетической безопасности, пишет агентство. Палата представителей США в декабре 2023 года одобрила закон о запрете на импорт низкообогащенного урана из России. Закон поддержали большинство конгрессменов. Речь шла об введении ограничения вплоть до 2040 года. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия найдет применение своему ядерному топливу, от поставок которого отказались Штаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запрета на импорт обогащенного урана из России. Решение обсуждается в рамках Совета национальной безопасности Белого дома, Министерства энергетики и других ведомств. «Работа над инициативой в Конгрессе застопорилась, что стало поводом для изучения вопроса на уровне исполнительной власти», — пишет Bloomberg. В декабре прошлого года Палата представителей приняла законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана из России, но он не нашел поддержки в Сенате. Поиск альтернатив российскому урану связан с планами США по увеличению собственного производства ядерного топлива. Джо Байден заявил о производстве первых 90 кг обогащенного урана в США и намерении обогатить около тонны топлива к концу 2024 года. Эти шаги направлены на снижение зависимости от импорта и укрепление национальной энергетической безопасности, пишет агентство. Палата представителей США в декабре 2023 года одобрила закон о запрете на импорт низкообогащенного урана из России. Закон поддержали большинство конгрессменов. Речь шла об введении ограничения вплоть до 2040 года. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия найдет применение своему ядерному топливу, от поставок которого отказались Штаты.