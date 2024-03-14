Путин нашел применение ядерному топливу, от которого отказались США

Президент Путин нашел применение ядерному топливу, от которого отказались США

14 марта 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Путин дал старт запуску строительства мощнейшего энергоблока Ленинградской АЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия найдет применение своему ядерному топливу, от поставок которого в конце 2023 года отказались США. Планы по строительству новых АЭС позволяют говорить о том, что внутри страны потребуется достаточно большие объемы для будущих генераций. В том числе речь идет о Ленинградской АЭС, на которой при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония заливки бетона в основание фундамента седьмого энергоблока. «Благодарю за подготовку к сегодняшней масштабной работе. Надеюсь, что все планы будут реализованы. Желаю успехов всем, кто приступает к этим масштабным мероприятиям. В добрый час», — дал старт началу строительства энергоблока Путин. После нажатия на кнопку запуска началась подача бетона двумя мощными бетононасосами со стрелами длинной 36 и 52 метра. Бетон через них подается под давлением восемь мегапаскалей для заливки фундаментной плиты, разделенной на два блока бетонирования, объемом 54 тысячи кубометра. От качества подготовки бетонного основания зависит прочность здания, где будет размещен новейший российский реактор ВВЭР-1200. Ввод в эксплуатацию седьмого энергоблока Ленинградской АЭС запланирован на 2030 год, а в 2032 году специалисты Росатома планируют ввести в эксплуатацию и восьмой энергоблок станции. Мощности новых энергоблоков АЭС будет достаточно, чтобы гарантировать жителям Санкт-Петербургской агломерации надежное обеспечение электро- и теплоэнергией. «Введение новых блоков удельный вес „зеленой“ (атомной) энергетики будет повышаться. Мы осуществляем свой вклад и социально экономическое развитие региона: на этапе строительства обеспечим более 7000 рабочих мест, на этапе эксплуатации — 2000 мест», — доложил президенту глава Росатома Алексей Лихачев. Он также добавил,что это будет самый мощный энергоблок в мире: он обеспечит 55% электроэнергии, потребляемой в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Путин поручил к 2045 году довести долю атомной генерации в России до 25% в общей структуре энергобаланса страны. Планируется, что для этого Росатом построит 42 новых энергоблока общей мощностью более 33 гигаватт (на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке). Из них 19 будет введено в эксплуатацию уже к 2035 году. К этому же времени, как ожидается, будут сооружены новые энергоблоки с современными реакторами на Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС, а действующие 13 энергоблоков будут выведены из эксплуатации. Новые мощности позволяют говорить о потенциальном росте потребления ядерного топлива в России. Отметим, что в декабре 2023 года США отказались от импорта обогащенного урана из РФ. Между тем прошлый год стал рекордным по поставкам российского ядерного топлива в Штаты за последние 10 лет — порядка 500 тонн, или треть об общего объема. Запрет в США будет действовать до конца 2040 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия найдет применение своему ядерному топливу, от поставок которого в конце 2023 года отказались США. Планы по строительству новых АЭС позволяют говорить о том, что внутри страны потребуется достаточно большие объемы для будущих генераций. В том числе речь идет о Ленинградской АЭС, на которой при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония заливки бетона в основание фундамента седьмого энергоблока. «Благодарю за подготовку к сегодняшней масштабной работе. Надеюсь, что все планы будут реализованы. Желаю успехов всем, кто приступает к этим масштабным мероприятиям. В добрый час», — дал старт началу строительства энергоблока Путин. После нажатия на кнопку запуска началась подача бетона двумя мощными бетононасосами со стрелами длинной 36 и 52 метра. Бетон через них подается под давлением восемь мегапаскалей для заливки фундаментной плиты, разделенной на два блока бетонирования, объемом 54 тысячи кубометра. От качества подготовки бетонного основания зависит прочность здания, где будет размещен новейший российский реактор ВВЭР-1200. Ввод в эксплуатацию седьмого энергоблока Ленинградской АЭС запланирован на 2030 год, а в 2032 году специалисты Росатома планируют ввести в эксплуатацию и восьмой энергоблок станции. Мощности новых энергоблоков АЭС будет достаточно, чтобы гарантировать жителям Санкт-Петербургской агломерации надежное обеспечение электро- и теплоэнергией. «Введение новых блоков удельный вес „зеленой“ (атомной) энергетики будет повышаться. Мы осуществляем свой вклад и социально экономическое развитие региона: на этапе строительства обеспечим более 7000 рабочих мест, на этапе эксплуатации — 2000 мест», — доложил президенту глава Росатома Алексей Лихачев. Он также добавил,что это будет самый мощный энергоблок в мире: он обеспечит 55% электроэнергии, потребляемой в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Путин поручил к 2045 году довести долю атомной генерации в России до 25% в общей структуре энергобаланса страны. Планируется, что для этого Росатом построит 42 новых энергоблока общей мощностью более 33 гигаватт (на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке). Из них 19 будет введено в эксплуатацию уже к 2035 году. К этому же времени, как ожидается, будут сооружены новые энергоблоки с современными реакторами на Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС, а действующие 13 энергоблоков будут выведены из эксплуатации. Новые мощности позволяют говорить о потенциальном росте потребления ядерного топлива в России. Отметим, что в декабре 2023 года США отказались от импорта обогащенного урана из РФ. Между тем прошлый год стал рекордным по поставкам российского ядерного топлива в Штаты за последние 10 лет — порядка 500 тонн, или треть об общего объема. Запрет в США будет действовать до конца 2040 года.