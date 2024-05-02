Нарколог назвал самый безопасный для печени крепкий алкоголь

Нарколог Исаев назвал ром самым безопасным из крепких алкогольных напитков
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Самым безопасным алкогольным напитком является ром, заявил нарколог Руслан Исаев Фото:

Любой алкоголь оказывает негативное воздействие на печень, особенно если употребляется часто и в больших количествах. При этом менее опасным крепким алкогольным напитком среди всех является ром. Об этом рассказал врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

«Если попробовать расставить виды крепких алкогольных напитков от опасных до наиболее опасных, то на первое месте можно поместить ром», — сказал Исаев «Газете.Ru». Он добавил, что ром содержит цинк, калий, фосфор и воздействует на печень чуть менее агрессивно.

Специалист также отметил, что коньяк входит в число наиболее опасных для печени напитков из-за большого количества вредных веществ, формирующихся в процессе его длительного хранения. В то время как водка занимает промежуточное положение в условном списке. Исаев подчеркнул, что любой алкоголь негативно влияет на печень, и даже многолетнее употребление в малых дозах может привести к серьезным заболеваниям, таким как гепатит, фиброз и цирроз печени.

Ранее кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов рассказал, что красное вино оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, защищая сердце и сосуды от повреждений. По его словам, умеренное употребление этого алкоголя также может снизить риск образования тромбов и повысить уровень хорошего холестерина. Однако, злоупотребление может привести увеличению риска развития заболеваний органов.

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Любой алкоголь оказывает негативное воздействие на печень, особенно если употребляется часто и в больших количествах. При этом менее опасным крепким алкогольным напитком среди всех является ром. Об этом рассказал врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев. «Если попробовать расставить виды крепких алкогольных напитков от опасных до наиболее опасных, то на первое месте можно поместить ром», — сказал Исаев «Газете.Ru». Он добавил, что ром содержит цинк, калий, фосфор и воздействует на печень чуть менее агрессивно. Специалист также отметил, что коньяк входит в число наиболее опасных для печени напитков из-за большого количества вредных веществ, формирующихся в процессе его длительного хранения. В то время как водка занимает промежуточное положение в условном списке. Исаев подчеркнул, что любой алкоголь негативно влияет на печень, и даже многолетнее употребление в малых дозах может привести к серьезным заболеваниям, таким как гепатит, фиброз и цирроз печени. Ранее кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов рассказал, что красное вино оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, защищая сердце и сосуды от повреждений. По его словам, умеренное употребление этого алкоголя также может снизить риск образования тромбов и повысить уровень хорошего холестерина. Однако, злоупотребление может привести увеличению риска развития заболеваний органов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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