Военкор Коц: объявление Зеленского в розыск приведет к капитуляции Украины и трибуналу

Военкор Коц: Украина может капитулировать из-за объявления Зеленского в розыск

04 мая 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Из-за объявления Владимира Зеленского в розыск не будет мирных переговоров Фото: Официальный сайт президента Украины Объявление президента Украины Владимира Зеленского в розыск может привести к капитуляции Киева и трибуналу. Так военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отреагировал на внесение украинского главы в базу МВД РФ. «Вот и славно. Вероятности договорняков (зачеркнуто) переговоров теперь мизерны. Только капитуляция и трибунал», — написал Коц в своем telegram-канале. Также военкор прокомментировал объявление в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, это нужно было сделать в 2014 году, когда Украина сбила гражданский малайзийский Боинг. Коц назвал Порошенко «застрельщиком декоммунизации», в результате которого был ускорен процесс деруссизации Украины. Ранее МВД РФ внесло в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Статьи, про которым их разыскивают, неизвестны, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объявление президента Украины Владимира Зеленского в розыск может привести к капитуляции Киева и трибуналу. Так военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отреагировал на внесение украинского главы в базу МВД РФ. «Вот и славно. Вероятности договорняков (зачеркнуто) переговоров теперь мизерны. Только капитуляция и трибунал», — написал Коц в своем telegram-канале. Также военкор прокомментировал объявление в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, это нужно было сделать в 2014 году, когда Украина сбила гражданский малайзийский Боинг. Коц назвал Порошенко «застрельщиком декоммунизации», в результате которого был ускорен процесс деруссизации Украины. Ранее МВД РФ внесло в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Статьи, про которым их разыскивают, неизвестны, передает «Национальная служба новостей».