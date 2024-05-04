Военкор Коц: объявление Зеленского в розыск приведет к капитуляции Украины и трибуналу

Объявление президента Украины Владимира Зеленского в розыск может привести к капитуляции Киева и трибуналу. Так военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отреагировал на внесение украинского главы в базу МВД РФ.
«Вот и славно. Вероятности договорняков (зачеркнуто) переговоров теперь мизерны. Только капитуляция и трибунал», — написал Коц в своем
Также военкор прокомментировал объявление в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, это нужно было сделать в 2014 году, когда Украина сбила гражданский малайзийский Боинг. Коц назвал Порошенко «застрельщиком декоммунизации», в результате которого был ускорен процесс деруссизации Украины.
Ранее МВД РФ внесло в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Статьи, про которым их разыскивают, неизвестны, передает «Национальная служба новостей».
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