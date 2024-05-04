Военкор Коц: объявление Зеленского в розыск приведет к капитуляции Украины и трибуналу

Военкор Коц: Украина может капитулировать из-за объявления Зеленского в розыск
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Из-за объявления Владимира Зеленского в розыск не будет мирных переговоров Фото:

Объявление президента Украины Владимира Зеленского в розыск может привести к капитуляции Киева и трибуналу. Так военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отреагировал на внесение украинского главы в базу МВД РФ.

«Вот и славно. Вероятности договорняков (зачеркнуто) переговоров теперь мизерны. Только капитуляция и трибунал», — написал Коц в своем telegram-канале.

Также военкор прокомментировал объявление в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, это нужно было сделать в 2014 году, когда Украина сбила гражданский малайзийский Боинг. Коц назвал Порошенко «застрельщиком декоммунизации», в результате которого был ускорен процесс деруссизации Украины.

Ранее МВД РФ внесло в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Статьи, про которым их разыскивают, неизвестны, передает «Национальная служба новостей».

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Объявление президента Украины Владимира Зеленского в розыск может привести к капитуляции Киева и трибуналу. Так военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отреагировал на внесение украинского главы в базу МВД РФ. «Вот и славно. Вероятности договорняков (зачеркнуто) переговоров теперь мизерны. Только капитуляция и трибунал», — написал Коц в своем telegram-канале. Также военкор прокомментировал объявление в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, это нужно было сделать в 2014 году, когда Украина сбила гражданский малайзийский Боинг. Коц назвал Порошенко «застрельщиком декоммунизации», в результате которого был ускорен процесс деруссизации Украины. Ранее МВД РФ внесло в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Статьи, про которым их разыскивают, неизвестны, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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