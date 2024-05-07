В Одессе прозвучал взрыв

Какие объекты попали под удар, пока не известно
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Взрыв прогремел в Одессе. Об этом пишут украинские СМИ.
«Взрыв. Еще запустили ракету», — пишет telegram-канал «Новости Одессы». В регионе звучала воздушная тревога. Спустя время она прекратилась. Какие объекты попали под удар не сообщается.
До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ВС РФ должны освободить Одессу в мае. С ним согласна и официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Одесса — это русский город.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.