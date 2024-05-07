В Одессе прозвучал взрыв

07 мая 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Какие объекты попали под удар, пока не известно Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взрыв прогремел в Одессе. Об этом пишут украинские СМИ. «Взрыв. Еще запустили ракету», — пишет telegram-канал «Новости Одессы». В регионе звучала воздушная тревога. Спустя время она прекратилась. Какие объекты попали под удар не сообщается. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ВС РФ должны освободить Одессу в мае. С ним согласна и официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Одесса — это русский город. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взрыв прогремел в Одессе. Об этом пишут украинские СМИ. «Взрыв. Еще запустили ракету», — пишет telegram-канал «Новости Одессы». В регионе звучала воздушная тревога. Спустя время она прекратилась. Какие объекты попали под удар не сообщается. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ВС РФ должны освободить Одессу в мае. С ним согласна и официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Одесса — это русский город.