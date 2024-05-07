В Одессе прозвучал взрыв

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Какие объекты попали под удар, пока не известно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Взрыв прогремел в Одессе. Об этом пишут украинские СМИ.

«Взрыв. Еще запустили ракету», — пишет telegram-канал «Новости Одессы». В регионе звучала воздушная тревога. Спустя время она прекратилась. Какие объекты попали под удар не сообщается.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ВС РФ должны освободить Одессу в мае. С ним согласна и официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Одесса — это русский город.

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Взрыв прогремел в Одессе. Об этом пишут украинские СМИ. «Взрыв. Еще запустили ракету», — пишет telegram-канал «Новости Одессы». В регионе звучала воздушная тревога. Спустя время она прекратилась. Какие объекты попали под удар не сообщается. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ВС РФ должны освободить Одессу в мае. С ним согласна и официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Одесса — это русский город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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