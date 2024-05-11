В США отметили успешное наступление российских военных в Харьковской области

CNN: прорыв ВС России в Харьковской области стал одним из крупнейших наступлений
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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, собака, военные, кинолог, сапер, сво
Продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США признали, что Россия успешно наступает в Харьковской области. Такое заявление сделал главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто.

«Хотя США сейчас направляют дополнительную помощь Украине, длительная задержка в ее предоставлении — это то, что ВС РФ могут попытаться использовать в своих интересах. Это, по-видимому, стало одним из факторов недавнего и одного из самых крупных наступлений российских войск за последнее время», — указал аналитик CNN.

Ранее Вооруженные силы РФ взорвали дамбу, тем самым перекрыв основной путь снабжения армии Украины в Волчанске. 11 мая глава администрации региона Виталий Ганчев сообщил об отступлении ВСУ в Харьковской области. Кроме того, Минобороны заявляло о том, что войска «Север» освободили пять населенных пунктов в области.

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В США признали, что Россия успешно наступает в Харьковской области. Такое заявление сделал главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто. «Хотя США сейчас направляют дополнительную помощь Украине, длительная задержка в ее предоставлении — это то, что ВС РФ могут попытаться использовать в своих интересах. Это, по-видимому, стало одним из факторов недавнего и одного из самых крупных наступлений российских войск за последнее время», — указал аналитик CNN. Ранее Вооруженные силы РФ взорвали дамбу, тем самым перекрыв основной путь снабжения армии Украины в Волчанске. 11 мая глава администрации региона Виталий Ганчев сообщил об отступлении ВСУ в Харьковской области. Кроме того, Минобороны заявляло о том, что войска «Север» освободили пять населенных пунктов в области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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