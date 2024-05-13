«Ведомости»: новую программу Мишустина отличает технологическое развитие

13 мая 2024 в 06:36 Размер текста - 17 +

Программа Мишустина направлена на повышение технологического потенциала России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новую экономическую программу исполняющего обязанности председателя правительства Михаила Мишустина отличает усиление вектора технологического развития России. Об этом рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. «Анонсированная экономическая программа Мишустина обладает высокой преемственностью с предыдущими действиями властей, например, в части устойчивого развития экономики и сбережения населения. При этом, новую программу отличает более серьезный уклон в сторону технологического развития», — передает газета «Ведомости» слова Широва. В ходе консультаций в Госдуме 10 мая Мишустин подчеркнул, что для достижения целей, поставленных президентом России, необходимо развернуть новую модель экономического роста. Он добавил, что надо не просто увеличить выпуск товаров и услуг, необходимо повысить уровень доходов и жизни людей. Для этого в стране планируется построить новые предприятия и на десятки процентов увеличить объем промышленного производства. Ранее Мишустин отметил, что правительству предстоит нарастить объем промышленного производства в несколько раз. Он также выразил надежду, что не только власти, но и бизнес будут работать в этом направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новую экономическую программу исполняющего обязанности председателя правительства Михаила Мишустина отличает усиление вектора технологического развития России. Об этом рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. «Анонсированная экономическая программа Мишустина обладает высокой преемственностью с предыдущими действиями властей, например, в части устойчивого развития экономики и сбережения населения. При этом, новую программу отличает более серьезный уклон в сторону технологического развития», — передает газета «Ведомости» слова Широва. В ходе консультаций в Госдуме 10 мая Мишустин подчеркнул, что для достижения целей, поставленных президентом России, необходимо развернуть новую модель экономического роста. Он добавил, что надо не просто увеличить выпуск товаров и услуг, необходимо повысить уровень доходов и жизни людей. Для этого в стране планируется построить новые предприятия и на десятки процентов увеличить объем промышленного производства. Ранее Мишустин отметил, что правительству предстоит нарастить объем промышленного производства в несколько раз. Он также выразил надежду, что не только власти, но и бизнес будут работать в этом направлении.