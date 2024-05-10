Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста в России

10 мая 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Исполняющий обязанности председателя правительства выступил на заседании государственной думы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо развернуть новую модель экономического роста. Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. «Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом. Как планируем действовать? Прежде всего — через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов», — сказал Мишустин. Он добавил, правительству предстоит нарастить объем промышленного производства в несколько раз. Мишустин также выразил надежду, что не только власти, но и бизнес будут работать в этом направлении. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо развернуть новую модель экономического роста. Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. «Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом. Как планируем действовать? Прежде всего — через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов», — сказал Мишустин. Он добавил, правительству предстоит нарастить объем промышленного производства в несколько раз. Мишустин также выразил надежду, что не только власти, но и бизнес будут работать в этом направлении. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».