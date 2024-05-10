Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста в России

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, мишустин михаил, топ
Исполняющий обязанности председателя правительства выступил на заседании государственной думы Фото:

Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо развернуть новую модель экономического роста. Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра.

«Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом. Как планируем действовать? Прежде всего — через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов», — сказал Мишустин.

Он добавил, правительству предстоит нарастить объем промышленного производства в несколько раз. Мишустин также выразил надежду, что не только власти, но и бизнес будут работать в этом направлении. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо развернуть новую модель экономического роста. Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. «Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом. Как планируем действовать? Прежде всего — через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов», — сказал Мишустин. Он добавил, правительству предстоит нарастить объем промышленного производства в несколько раз. Мишустин также выразил надежду, что не только власти, но и бизнес будут работать в этом направлении. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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