Путин: изменений в Генштабе ВС РФ не планируется

Путин встретился с командующими военными округами
Руководящий состав Генерального штаба ВС РФ останется прежним. Изменений не планируется, заявил президент России Владимир Путин.
«В Генеральном штабе и всей структуре, которая обеспечивает боевую работу, никаких изменений не планируется», — заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов 15 мая. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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