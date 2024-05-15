Путин: изменений в Генштабе ВС РФ не планируется

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин встретился с командующими военными округами Фото:

Руководящий состав Генерального штаба ВС РФ останется прежним. Изменений не планируется, заявил президент России Владимир Путин.

«В Генеральном штабе и всей структуре, которая обеспечивает боевую работу, никаких изменений не планируется», — заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов 15 мая. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

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Руководящий состав Генерального штаба ВС РФ останется прежним. Изменений не планируется, заявил президент России Владимир Путин. «В Генеральном штабе и всей структуре, которая обеспечивает боевую работу, никаких изменений не планируется», — заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов 15 мая. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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