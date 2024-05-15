Путин: изменений в Генштабе ВС РФ не планируется

15 мая 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Путин встретился с командующими военными округами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководящий состав Генерального штаба ВС РФ останется прежним. Изменений не планируется, заявил президент России Владимир Путин. «В Генеральном штабе и всей структуре, которая обеспечивает боевую работу, никаких изменений не планируется», — заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов 15 мая. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководящий состав Генерального штаба ВС РФ останется прежним. Изменений не планируется, заявил президент России Владимир Путин. «В Генеральном штабе и всей структуре, которая обеспечивает боевую работу, никаких изменений не планируется», — заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов 15 мая. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».