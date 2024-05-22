Нетаньяху назвал признание Палестины наградой за терроризм

22 мая 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

Нетаньяху выступил против признания Палестины независимым государством Фото: U.S. Department of State Признание палестинской государственности со стороны Ирландии, Испании и Норвегии будет являться «вознаграждением за террор». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Намерение ряда европейских стран признать палестинское государство — это награда за терроризм. 80% палестинцев в Иудее и Самарии поддерживают ужасную резню 7 октября. Этому злу нельзя предоставлять государство», — заявил Нетаньяху в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства. По словам Нетаньяху, потенциально независимая Палестина превратится в «террористическое государство», которое будет стремиться к повторению актов насилия, подобных событиям 7 октября. Он отметил, что никогда не согласится на это, так как награда за терроризм не принесет мира, равно как и не остановит Израиль от победы над ХАМАС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Признание палестинской государственности со стороны Ирландии, Испании и Норвегии будет являться «вознаграждением за террор». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Намерение ряда европейских стран признать палестинское государство — это награда за терроризм. 80% палестинцев в Иудее и Самарии поддерживают ужасную резню 7 октября. Этому злу нельзя предоставлять государство», — заявил Нетаньяху в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства. По словам Нетаньяху, потенциально независимая Палестина превратится в «террористическое государство», которое будет стремиться к повторению актов насилия, подобных событиям 7 октября. Он отметил, что никогда не согласится на это, так как награда за терроризм не принесет мира, равно как и не остановит Израиль от победы над ХАМАС.