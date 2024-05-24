В Госдуме объяснили, зачем Норвегия закрыла въезд для российских туристов

Депутат Журова: Норвегия, запрещая въезд россиянам, показывает лояльность Киеву
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Россиянам запретят въезжать в Норвегию также по шенгенской визе
Россиянам запретят въезжать в Норвегию также по шенгенской визе Фото:
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Норвегия, запрещая въезд в страну российским туристам, показывает свою лояльность Украине и Европе. Однако тем самым она доказывает, что больше ничем Киеву помочь неспособна. Таким мнением поделилась первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Наверное, они [норвежские власти] не могут помочь Украине деньгами или оружием, ну вот и вносят свою лепту таким способом. К Норвегии могут присоединиться и другие страны, которым туристы из России так или иначе не нужны», — рассказала Светлана Журова в разговоре с «Ридусом».

При этом депутат уверена, что напоказ ограничат въезд российским туристам только те страны, куда россияне и так редко ездят. В пример она привела Ирландию и Данию. В продолжении своих слов она подчеркнула, что, уже более крупные страны, например, Франция и Германия, скорее всего, не будут запрещать туризм для граждан РФ.

Норвегия официально вводит запрет на посещение своей страны россиянами с 29 мая. Причем по шенгенской визе также не получится въехать на норвежскую территорию. Ранее Латвия также продлила запрет для граждан РФ в свою страну.

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Норвегия, запрещая въезд в страну российским туристам, показывает свою лояльность Украине и Европе. Однако тем самым она доказывает, что больше ничем Киеву помочь неспособна. Таким мнением поделилась первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. «Наверное, они [норвежские власти] не могут помочь Украине деньгами или оружием, ну вот и вносят свою лепту таким способом. К Норвегии могут присоединиться и другие страны, которым туристы из России так или иначе не нужны», — рассказала Светлана Журова в разговоре с «Ридусом». При этом депутат уверена, что напоказ ограничат въезд российским туристам только те страны, куда россияне и так редко ездят. В пример она привела Ирландию и Данию. В продолжении своих слов она подчеркнула, что, уже более крупные страны, например, Франция и Германия, скорее всего, не будут запрещать туризм для граждан РФ. Норвегия официально вводит запрет на посещение своей страны россиянами с 29 мая. Причем по шенгенской визе также не получится въехать на норвежскую территорию. Ранее Латвия также продлила запрет для граждан РФ в свою страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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