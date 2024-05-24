В Госдуме объяснили, зачем Норвегия закрыла въезд для российских туристов

Норвегия, запрещая въезд в страну российским туристам, показывает свою лояльность Украине и Европе. Однако тем самым она доказывает, что больше ничем Киеву помочь неспособна. Таким мнением поделилась первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
«Наверное, они [норвежские власти] не могут помочь Украине деньгами или оружием, ну вот и вносят свою лепту таким способом. К Норвегии могут присоединиться и другие страны, которым туристы из России так или иначе не нужны», — рассказала Светлана Журова в разговоре с «Ридусом».
При этом депутат уверена, что напоказ ограничат въезд российским туристам только те страны, куда россияне и так редко ездят. В пример она привела Ирландию и Данию. В продолжении своих слов она подчеркнула, что, уже более крупные страны, например, Франция и Германия, скорее всего, не будут запрещать туризм для граждан РФ.
Норвегия официально вводит запрет на посещение своей страны россиянами с 29 мая. Причем по шенгенской визе также не получится въехать на норвежскую территорию. Ранее Латвия также продлила запрет для граждан РФ в свою страну.
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