ГД разрешает приставам применять силу, спецсредства и оружие

«Документом устанавливается, что судебные приставы могут применять такое оружие для защиты судей и участников судебного процесса от посягательств, представляющих опасность для жизни или здоровья», — говорится на сайте Госдумы. Также оружие может быть использовано, если человек пытается сбежать из-под стражи.
Первый выстрел не должен быть на поражение. Перед ним приставы обязаны сделать предупредительный. Такой законопроект был подержан в первом чтении.
Эти изменения были внесены правительством еще в апреле. Также правительство одобрило законопроект, который разрешает приставам стрелять на поражение.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Специальные средства, огнестрельное оружие, а также физическую силу смогут применять сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Такой законопроект был принят в Госдуме в первом чтении. «Документом устанавливается, что судебные приставы могут применять такое оружие для защиты судей и участников судебного процесса от посягательств, представляющих опасность для жизни или здоровья», — говорится на сайте Госдумы. Также оружие может быть использовано, если человек пытается сбежать из-под стражи. Первый выстрел не должен быть на поражение. Перед ним приставы обязаны сделать предупредительный. Такой законопроект был подержан в первом чтении. Эти изменения были внесены правительством еще в апреле. Также правительство одобрило законопроект, который разрешает приставам стрелять на поражение.