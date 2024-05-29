ГД разрешает приставам применять силу, спецсредства и оружие

Проект закона об использовании оружия приставами прошел первое чтение в Госдуме
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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, силовик, фссп, судебный пристав, суд, федеральная служба судебных приставов
В законопроекте прописано, что сотрудники ФССП не могут стрелять на поражение в первый раз Фото:

Специальные средства, огнестрельное оружие, а также физическую силу смогут применять сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Такой законопроект был принят в Госдуме в первом чтении.

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«Документом устанавливается, что судебные приставы могут применять такое оружие для защиты судей и участников судебного процесса от посягательств, представляющих опасность для жизни или здоровья», — говорится на сайте Госдумы. Также оружие может быть использовано, если человек пытается сбежать из-под стражи.

Первый выстрел не должен быть на поражение. Перед ним приставы обязаны сделать предупредительный. Такой законопроект был подержан в первом чтении.

Эти изменения были внесены правительством еще в апреле. Также правительство одобрило законопроект, который разрешает приставам стрелять на поражение.

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Специальные средства, огнестрельное оружие, а также физическую силу смогут применять сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Такой законопроект был принят в Госдуме в первом чтении. «Документом устанавливается, что судебные приставы могут применять такое оружие для защиты судей и участников судебного процесса от посягательств, представляющих опасность для жизни или здоровья», — говорится на сайте Госдумы. Также оружие может быть использовано, если человек пытается сбежать из-под стражи. Первый выстрел не должен быть на поражение. Перед ним приставы обязаны сделать предупредительный. Такой законопроект был подержан в первом чтении. Эти изменения были внесены правительством еще в апреле. Также правительство одобрило законопроект, который разрешает приставам стрелять на поражение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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