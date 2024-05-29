ГД разрешает приставам применять силу, спецсредства и оружие

Проект закона об использовании оружия приставами прошел первое чтение в Госдуме

29 мая 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

В законопроекте прописано, что сотрудники ФССП не могут стрелять на поражение в первый раз Фото: Илья Московец © URA.RU Специальные средства, огнестрельное оружие, а также физическую силу смогут применять сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Такой законопроект был принят в Госдуме в первом чтении. Новость по теме ФССП сможет применять оружие на поражение: как расширятся полномочия приставов и чем это опасно «Документом устанавливается, что судебные приставы могут применять такое оружие для защиты судей и участников судебного процесса от посягательств, представляющих опасность для жизни или здоровья», — говорится на сайте Госдумы . Также оружие может быть использовано, если человек пытается сбежать из-под стражи. Первый выстрел не должен быть на поражение. Перед ним приставы обязаны сделать предупредительный. Такой законопроект был подержан в первом чтении. Эти изменения были внесены правительством еще в апреле. Также правительство одобрило законопроект, который разрешает приставам стрелять на поражение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специальные средства, огнестрельное оружие, а также физическую силу смогут применять сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Такой законопроект был принят в Госдуме в первом чтении. «Документом устанавливается, что судебные приставы могут применять такое оружие для защиты судей и участников судебного процесса от посягательств, представляющих опасность для жизни или здоровья», — говорится на сайте Госдумы. Также оружие может быть использовано, если человек пытается сбежать из-под стражи. Первый выстрел не должен быть на поражение. Перед ним приставы обязаны сделать предупредительный. Такой законопроект был подержан в первом чтении. Эти изменения были внесены правительством еще в апреле. Также правительство одобрило законопроект, который разрешает приставам стрелять на поражение.