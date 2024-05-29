На СВО погиб командир отделения взвода беспилотников из Пермского края

Дениса Носкова похоронили в Чусовом (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Чусовом Пермского края похоронили бойца СВО Дениса Носкова. На фронте он служил в танковом батальоне — был командиром отделения взвода беспилотников. Об этом рассказал глава города Сергей Белов.
«Сегодня мы простились с Носковым Денисом Георгиевичем. В тяжелое для страны время он не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы в должности командира отделения (fpv-дронов) взвода (беспилотных летательных аппаратов) танкового батальона», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте».
Погиб Носков 11 мая. Посмертно он награжден Орденом Мужества.
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