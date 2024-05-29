29 мая 2024

На СВО погиб командир отделения взвода беспилотников из Пермского края

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Дениса Носкова похоронили в Чусовом (архивное фото)
Дениса Носкова похоронили в Чусовом (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Чусовом Пермского края похоронили бойца СВО Дениса Носкова. На фронте он служил в танковом батальоне — был командиром отделения взвода беспилотников. Об этом рассказал глава города Сергей Белов.

«Сегодня мы простились с Носковым Денисом Георгиевичем. В тяжелое для страны время он не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы в должности командира отделения (fpv-дронов) взвода (беспилотных летательных аппаратов) танкового батальона», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте».

Погиб Носков 11 мая. Посмертно он награжден Орденом Мужества. 

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В Чусовом Пермского края похоронили бойца СВО Дениса Носкова. На фронте он служил в танковом батальоне — был командиром отделения взвода беспилотников. Об этом рассказал глава города Сергей Белов. «Сегодня мы простились с Носковым Денисом Георгиевичем. В тяжелое для страны время он не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы в должности командира отделения (fpv-дронов) взвода (беспилотных летательных аппаратов) танкового батальона», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте». Погиб Носков 11 мая. Посмертно он награжден Орденом Мужества. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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