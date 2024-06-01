Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля в международном суде

Президент Чили Габриэль Борич объявил о присоединении своей страны к иску, поданному Южно-Африканской Республикой (ЮАР) против Израиля в Международном суде ООН. Дело касается ситуации в секторе Газа и обвинений в нарушении конвенции о геноциде.
«Я решил, что Чили поддержит дело, которое представила Южная Африка против Израиля в международном суде. Я поручил МИД подготовить доклад с нашими аргументами», — заявил Габриэль Борич, как сообщает газета La Tercera.
Иск, поданный ЮАР 29 декабря 2023 года, призывает Международный суд ООН принять временные меры против израильских властей. ЮАР утверждает, что действия Израиля в секторе Газа являются нарушением обязательств по Конвенции о геноциде, и настаивает на необходимости рассмотрения этого вопроса на международном уровне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.