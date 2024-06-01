01 июня 2024

Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля в международном суде

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Израиль был обвинен за нарушения в Газе
Израиль был обвинен за нарушения в Газе Фото:

Президент Чили Габриэль Борич объявил о присоединении своей страны к иску, поданному Южно-Африканской Республикой (ЮАР) против Израиля в Международном суде ООН. Дело касается ситуации в секторе Газа и обвинений в нарушении конвенции о геноциде.

«Я решил, что Чили поддержит дело, которое представила Южная Африка против Израиля в международном суде. Я поручил МИД подготовить доклад с нашими аргументами», — заявил Габриэль Борич, как сообщает газета La Tercera.

Иск, поданный ЮАР 29 декабря 2023 года, призывает Международный суд ООН принять временные меры против израильских властей. ЮАР утверждает, что действия Израиля в секторе Газа являются нарушением обязательств по Конвенции о геноциде, и настаивает на необходимости рассмотрения этого вопроса на международном уровне.

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Президент Чили Габриэль Борич объявил о присоединении своей страны к иску, поданному Южно-Африканской Республикой (ЮАР) против Израиля в Международном суде ООН. Дело касается ситуации в секторе Газа и обвинений в нарушении конвенции о геноциде. «Я решил, что Чили поддержит дело, которое представила Южная Африка против Израиля в международном суде. Я поручил МИД подготовить доклад с нашими аргументами», — заявил Габриэль Борич, как сообщает газета La Tercera. Иск, поданный ЮАР 29 декабря 2023 года, призывает Международный суд ООН принять временные меры против израильских властей. ЮАР утверждает, что действия Израиля в секторе Газа являются нарушением обязательств по Конвенции о геноциде, и настаивает на необходимости рассмотрения этого вопроса на международном уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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