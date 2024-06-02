02 июня 2024

В Подмосковье мужчина устроил стрельбу из-за конфликта

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У одного из мужчин был травматический пистолет, сообщили в МВД РФ
У одного из мужчин был травматический пистолет, сообщили в МВД РФ Фото:

В результате конфликта в Пушкине (Подмосковье) произошла стрельба, в ходе которой один человек получил ранение и был госпитализирован, стрелявший задержан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

«В ходе возникшего конфликта мужчина использовал травматическое оружие против своего оппонента, в результате чего последний был ранен и доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемый в стрельбе был оперативно установлен и задержан сотрудниками полиции», — рассказали в полиции.

По данным пресс-службы, задержанный — 27-летний местный житель, владелец зарегистрированного травматического пистолета. В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

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В результате конфликта в Пушкине (Подмосковье) произошла стрельба, в ходе которой один человек получил ранение и был госпитализирован, стрелявший задержан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области. «В ходе возникшего конфликта мужчина использовал травматическое оружие против своего оппонента, в результате чего последний был ранен и доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемый в стрельбе был оперативно установлен и задержан сотрудниками полиции», — рассказали в полиции. По данным пресс-службы, задержанный — 27-летний местный житель, владелец зарегистрированного травматического пистолета. В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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