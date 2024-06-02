В Подмосковье мужчина устроил стрельбу из-за конфликта

В результате конфликта в Пушкине (Подмосковье) произошла стрельба, в ходе которой один человек получил ранение и был госпитализирован, стрелявший задержан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.
«В ходе возникшего конфликта мужчина использовал травматическое оружие против своего оппонента, в результате чего последний был ранен и доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемый в стрельбе был оперативно установлен и задержан сотрудниками полиции», — рассказали в полиции.
По данным пресс-службы, задержанный — 27-летний местный житель, владелец зарегистрированного травматического пистолета. В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.
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