ВС РФ расчистили путь на харьковском направлении: карта СВО на 5 июня

05 июня 2024 в 08:16 Размер текста - 17 +

ВС РФ продвигаются на харьковском направлении, передают военкоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные из группировки «Север» расчистили путь на Харьковском направлении, уничтожив заминированный опорный пункт ВСУ. Это позволило солдатам продвинуться вперед на данном фронтовом участке. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий 5 июня — в материале URA.RU. Харьковское направление Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил заминированный опорный украинский пункт на харьковском направлении. Таким образом пехота солдат ВС РФ смогла продвинуться дальше на данном участке. Об этом рассказали в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что за неделю были уничтожены до трех укреплений ВСУ на данном направлении. Военкоры также рассказали, что на днях под Харьковым в районе населенного пункта Дачный был уничтожен элитный украинский батальон. По нему был нанесен ракетный удар. Запорожское направление На данном направлении продолжаются бои в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Российские военные проводят разведку и планомерно уничтожают украинские батальонны. По ним активно работают артиллеристы. Обозначения на карте Карта URA.RU Авдеевское направление Солдаты ВС РФ из группировки «Восток» наносят удары по ВСУ в районе села Урожайное. Поддержку оказывают расчеты орудий «Гиацинт-С». Также продолжается уничтожение пехоты противника в районе Часова Яра. Десантные силы прикрывают зенитчики. По ВСУ работают расчеты ЗУ-23-2, сообщают военкоры. На данном фронтовом участке российские солдаты также впервые применили комплекс-камикадзе «Лягушка». Он представляет собой четырехколесный беспилотник с камерой, к которому прикреплены несколько мин. Импровизированная техника способна преодолеть расстояние до трех километров. При помощи подрыва данного устройства удалось уничтожить пулеметный украинский расчет, сообщили в Минобороны РФ. Удары ВСУ по приграничным территориям За сутки ВСУ попытались несколько раз атаковать приграничные российские территории при помощи беспилотников. Над Белгородской областью было уничтожено несколько дронов противника. Глава региона Вячеслав Гладков также рассказал об атаке Украины по Шебекино. В результате инцидента пострадал один мирный гражданский, он получил осколочные ранения. Также в Шебекино, Шебекинском городском округе и в Курской области объявляли ракетную опасность этой ночью. Помимо этого сообщалось о сбитом БПЛА над Воронежем. Он летел на предельно низкой высоте, отмечал губернатор Александр Гусев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные из группировки «Север» расчистили путь на Харьковском направлении, уничтожив заминированный опорный пункт ВСУ. Это позволило солдатам продвинуться вперед на данном фронтовом участке. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий 5 июня — в материале URA.RU. Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил заминированный опорный украинский пункт на харьковском направлении. Таким образом пехота солдат ВС РФ смогла продвинуться дальше на данном участке. Об этом рассказали в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что за неделю были уничтожены до трех укреплений ВСУ на данном направлении. Военкоры также рассказали, что на днях под Харьковым в районе населенного пункта Дачный был уничтожен элитный украинский батальон. По нему был нанесен ракетный удар. На данном направлении продолжаются бои в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Российские военные проводят разведку и планомерно уничтожают украинские батальонны. По ним активно работают артиллеристы. Солдаты ВС РФ из группировки «Восток» наносят удары по ВСУ в районе села Урожайное. Поддержку оказывают расчеты орудий «Гиацинт-С». Также продолжается уничтожение пехоты противника в районе Часова Яра. Десантные силы прикрывают зенитчики. По ВСУ работают расчеты ЗУ-23-2, сообщают военкоры. На данном фронтовом участке российские солдаты также впервые применили комплекс-камикадзе «Лягушка». Он представляет собой четырехколесный беспилотник с камерой, к которому прикреплены несколько мин. Импровизированная техника способна преодолеть расстояние до трех километров. При помощи подрыва данного устройства удалось уничтожить пулеметный украинский расчет, сообщили в Минобороны РФ. За сутки ВСУ попытались несколько раз атаковать приграничные российские территории при помощи беспилотников. Над Белгородской областью было уничтожено несколько дронов противника. Глава региона Вячеслав Гладков также рассказал об атаке Украины по Шебекино. В результате инцидента пострадал один мирный гражданский, он получил осколочные ранения. Также в Шебекино, Шебекинском городском округе и в Курской области объявляли ракетную опасность этой ночью. Помимо этого сообщалось о сбитом БПЛА над Воронежем. Он летел на предельно низкой высоте, отмечал губернатор Александр Гусев.