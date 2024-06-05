Гостям форума предлагают на выбор четыре гастрономических сета, один из которых вегетарианский
новость из сюжетаПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году
В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году на него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в рамках ПМЭФ выступает за деловое сотрудничество, а также предлагает это заинтересованным странам. В ходе форума представили генеалогическое древо президента страны Владимира Путина. URA.RU публикует фотогалерею с самыми яркими участниками.
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