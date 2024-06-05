Самые красивые участницы и гостьи ПМЭФ. Фотогалерея

На ПМЭФ представили родовое древо Путиных от тверских крестьян XVII века

05 июня 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Гостям форума предлагают на выбор четыре гастрономических сета, один из которых вегетарианский Фото: Елена Стадниченко/https://photo.roscongress.org новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году на него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в рамках ПМЭФ выступает за деловое сотрудничество, а также предлагает это заинтересованным странам. В ходе форума представили генеалогическое древо президента страны Владимира Путина. URA.RU публикует фотогалерею с самыми яркими участниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году на него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в рамках ПМЭФ выступает за деловое сотрудничество, а также предлагает это заинтересованным странам. В ходе форума представили генеалогическое древо президента страны Владимира Путина. URA.RU публикует фотогалерею с самыми яркими участниками.