Самые красивые участницы и гостьи ПМЭФ. Фотогалерея

На ПМЭФ представили родовое древо Путиных от тверских крестьян XVII века
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Гостям форума предлагают на выбор четыре гастрономических сета, один из которых вегетарианский Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году на него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в рамках ПМЭФ выступает за деловое сотрудничество, а также предлагает это заинтересованным странам. В ходе форума представили генеалогическое древо президента страны Владимира Путина. URA.RU публикует фотогалерею с самыми яркими участниками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня проходит международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году на него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в рамках ПМЭФ выступает за деловое сотрудничество, а также предлагает это заинтересованным странам. В ходе форума представили генеалогическое древо президента страны Владимира Путина. URA.RU публикует фотогалерею с самыми яркими участниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...