DPA: в ФРГ задержали предполагаемого сторонника ИГ*

09 июня 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

В Германии арестовали сторонника международной террористической организации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральная прокуратура Германии арестовала подозреваемого сторонника террористической группировки «Исламское государство» (в России организация признана террористической) в земле Северный Рейн-Вестфалия. Мужчина был задержан в аэропорту Кельн/Бонн. «Подозреваемый обвиняется в переводе почти 1700 долларов на счет ISPK через криптовалютную биржу в сентябре 2023 года. Он находится под следствием за поддержку террористической организации и нарушение Закона о внешней торговле», — пишет издание Zeit cо ссылкой на информационное агентство DPA. По информации DPA, подозреваемый также пытался устроиться на работу стюардом и охранником на сопутствующие мероприятия чемпионата Европы, но не прошел необходимую проверку. В его квартире был проведен обыск, и следователи изъяли различные устройства и записи. Как сообщало URA.RU ранее, боевики ИГ ответственны за теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибло более 140 человек. Ряд заявлений об этой трагедии сделал директор ФСБ Александр Бортников. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — признана в России террористической организацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная прокуратура Германии арестовала подозреваемого сторонника террористической группировки «Исламское государство» (в России организация признана террористической) в земле Северный Рейн-Вестфалия. Мужчина был задержан в аэропорту Кельн/Бонн. «Подозреваемый обвиняется в переводе почти 1700 долларов на счет ISPK через криптовалютную биржу в сентябре 2023 года. Он находится под следствием за поддержку террористической организации и нарушение Закона о внешней торговле», — пишет издание Zeit cо ссылкой на информационное агентство DPA. По информации DPA, подозреваемый также пытался устроиться на работу стюардом и охранником на сопутствующие мероприятия чемпионата Европы, но не прошел необходимую проверку. В его квартире был проведен обыск, и следователи изъяли различные устройства и записи. Как сообщало URA.RU ранее, боевики ИГ ответственны за теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибло более 140 человек. Ряд заявлений об этой трагедии сделал директор ФСБ Александр Бортников. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — признана в России террористической организацией.