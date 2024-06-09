DPA: в ФРГ задержали предполагаемого сторонника ИГ*

Федеральная прокуратура Германии арестовала подозреваемого сторонника террористической группировки «Исламское государство» (в России организация признана террористической) в земле Северный Рейн-Вестфалия. Мужчина был задержан в аэропорту Кельн/Бонн.
«Подозреваемый обвиняется в переводе почти 1700 долларов на счет ISPK через криптовалютную биржу в сентябре 2023 года. Он находится под следствием за поддержку террористической организации и нарушение Закона о внешней торговле», — пишет издание Zeit cо ссылкой на информационное агентство DPA.
По информации DPA, подозреваемый также пытался устроиться на работу стюардом и охранником на сопутствующие мероприятия чемпионата Европы, но не прошел необходимую проверку. В его квартире был проведен обыск, и следователи изъяли различные устройства и записи.
Как сообщало URA.RU ранее, боевики ИГ ответственны за теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибло более 140 человек. Ряд заявлений об этой трагедии сделал директор ФСБ Александр Бортников.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — признана в России террористической организацией.
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Федеральная прокуратура Германии арестовала подозреваемого сторонника террористической группировки «Исламское государство» (в России организация признана террористической) в земле Северный Рейн-Вестфалия. Мужчина был задержан в аэропорту Кельн/Бонн. «Подозреваемый обвиняется в переводе почти 1700 долларов на счет ISPK через криптовалютную биржу в сентябре 2023 года. Он находится под следствием за поддержку террористической организации и нарушение Закона о внешней торговле», — пишет издание Zeit cо ссылкой на информационное агентство DPA. По информации DPA, подозреваемый также пытался устроиться на работу стюардом и охранником на сопутствующие мероприятия чемпионата Европы, но не прошел необходимую проверку. В его квартире был проведен обыск, и следователи изъяли различные устройства и записи. Как сообщало URA.RU ранее, боевики ИГ ответственны за теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибло более 140 человек. Ряд заявлений об этой трагедии сделал директор ФСБ Александр Бортников. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — признана в России террористической организацией.