DPA: в ФРГ задержали предполагаемого сторонника ИГ*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор по Казанцеву. Екатеринбург, арест, суд, наручники, задержание
В Германии арестовали сторонника международной террористической организации Фото:

Федеральная прокуратура Германии арестовала подозреваемого сторонника террористической группировки «Исламское государство» (в России организация признана террористической) в земле Северный Рейн-Вестфалия. Мужчина был задержан в аэропорту Кельн/Бонн.

«Подозреваемый обвиняется в переводе почти 1700 долларов на счет ISPK через криптовалютную биржу в сентябре 2023 года. Он находится под следствием за поддержку террористической организации и нарушение Закона о внешней торговле», — пишет издание Zeit cо ссылкой на информационное агентство DPA.

По информации DPA, подозреваемый также пытался устроиться на работу стюардом и охранником на сопутствующие мероприятия чемпионата Европы, но не прошел необходимую проверку. В его квартире был проведен обыск, и следователи изъяли различные устройства и записи.

Как сообщало URA.RU ранее, боевики ИГ ответственны за теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибло более 140 человек. Ряд заявлений об этой трагедии сделал директор ФСБ Александр Бортников.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — признана в России террористической организацией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная прокуратура Германии арестовала подозреваемого сторонника террористической группировки «Исламское государство» (в России организация признана террористической) в земле Северный Рейн-Вестфалия. Мужчина был задержан в аэропорту Кельн/Бонн. «Подозреваемый обвиняется в переводе почти 1700 долларов на счет ISPK через криптовалютную биржу в сентябре 2023 года. Он находится под следствием за поддержку террористической организации и нарушение Закона о внешней торговле», — пишет издание Zeit cо ссылкой на информационное агентство DPA. По информации DPA, подозреваемый также пытался устроиться на работу стюардом и охранником на сопутствующие мероприятия чемпионата Европы, но не прошел необходимую проверку. В его квартире был проведен обыск, и следователи изъяли различные устройства и записи. Как сообщало URA.RU ранее, боевики ИГ ответственны за теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибло более 140 человек. Ряд заявлений об этой трагедии сделал директор ФСБ Александр Бортников. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — признана в России террористической организацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...