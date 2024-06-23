Губернатор ЯНАО выразил соболезнования в связи с атакой ВСУ на Севастополь

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов от лица всех ямальцев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Он сказал, что Ямал готов оказать всю необходимую помощь.
«От имени всех ямальцев приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим — сил и скорейшего выздоровления. Ямал с вами, готов оказать всю необходимую помощь», — цитируются его слова в telegram-канале правительства ЯНАО.
Украинская армия атаковала Севастополь с использованием пяти оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Хотя ракеты были сбиты системами ПВО, осколками были ранены 124 человека. Уже сейчас погибли пять человек, трое из них дети.
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