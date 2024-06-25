Выборы в Оренбургской области могут обернуться неожиданностью для «Единой России»

Оренбургские власти пытаются обезопасить себя и выдвигают на выборы спойлеров

25 июня 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Паслер столкнулся с вызовами в своей губернаторской кампании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На выборах губернатора Оренбургской области разворачивается интрига: рейтингу Дениса Паслера, кандидата от ЕР и нынешнего главы региона, угрожают сильные противники от оппозиции и протесты из-за весеннего паводка. Местный внутриполитический блок пытается обезопасить главу региона, выдвигая спойлеров. Рейтинг действующего губернатора Паслера пошатнулся после масштабного весеннего паводка. Вода затопила десятки населенных пунктов, в том числе второй по численности город Орск. Как выяснилось в ходе проверок, многих разрушений можно было избежать, если бы местные чиновники не допустили ряд ошибок. Сам Паслер оконфузился после публикации видеозаписи, где он на встрече с пострадавшими жителями эмоционально просил убрать телефоны. Несмотря на это, президент Владимир Путин поддержал Паслера в желании баллотироваться на новый губернаторский срок. Самые сильные протестные настроения фиксируются в Орске, где тысячи человек потеряли свои дома. Власти только сейчас начали принимать заявления на восстановление жилья, хотя обещались сделать это раньше. Из-за работы региональных чиновников протест нарастает. Ситуацией воспользовался предвыборный штаб КПРФ. На губернаторские выборы был выдвинут известный в Орске политик — представитель энергосбытовой компании «Евразия» и глава орского отделения КПРФ Владимир Гудомаров. По стратегии, кандидат должен аккумулировать весь протестный потенциал Орска и обеспечить «красным» высокий результат на губернаторских выборах. В 2019 году за кандидата от КПРФ в регионе проголосовало 27% избирателей. В КПРФ Оренбурга назвали спойлером кандидата от «Коммунистов России» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ответ КПРФ оренбургские власти пошли на политтехнологическую хитрость: сегодня, неожиданно для всех, документы в областной избирком сдал кандидат от «Коммунистов России» Рамиль Гафаров. До этого к «красным» Гафаров отношения не имел и долгие годы состоял в «Единой России». Отделение «Коммунистов России» в регионе, по факту, не представлено. К примеру, в социальной сети ВКонтакте у партии всего 18 подписчиков. Действие внутрипола URA.RU прокомментировал глава оренбургского обкома КПРФ Максим Амелин: «Очевидно, это спойлер. Но если он пройдет муниципальный фильтр и выдвинется — рисков для себя мы тут вообще не видим. Он абсолютно не известная кандидатура. На результаты волеизъявления орчан и оренбуржцев он не повлияет», — сообщи Амелин. При этом политик сообщил, что местные власти пытаются препятствовать КПРФ преодолеть муниципальный фильтр. «Риск только один: если они испугаются и не станут регистрировать нашего кандидата. Мы пытаемся преодолеть муниципальный фильтр, привлекаем независимых депутатов, некоторых единороссов пытаемся уговорить. Но власть делает все, чтобы мы подписи депутатов не собрали», — поделился Максим Амелин. Анонимные источники агентства, близкие к оренбургской политике, утверждают, что кандидат от «Коммунистов России» Гафаров был подобран неслучайно. «Смотрели по фамилии. Кандидаты в избирательном бюллетене будут стоять в алфавитном порядке. Гафаров будет как раз над Гудомаровым. Вероятно, здесь ставка на то, что невнимательный избиратель ошибется и поставит галку за другого коммуниста», — полагают собеседники URA.RU. Оппозиция Оренбуржья ударила по слабому месту Паслера на выборах-2024 Ранее свою кандидатуру на выборы губернатора Оренбургской области выдвинула депутат заксобрания Екатерина Калегина. Она будет баллотироваться от «Новых людей». Калегина прославилась своей работой во время паводка: женщина доставляла гуманитарные грузы и оказывала волонтерскую помощь пострадавшим. Как сообщали агентству эксперты, тема паводка — слабое место губернатора Дениса Паслера, а потому Калегина также имеет шансы собрать голоса пострадавших во время наводнения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборах губернатора Оренбургской области разворачивается интрига: рейтингу Дениса Паслера, кандидата от ЕР и нынешнего главы региона, угрожают сильные противники от оппозиции и протесты из-за весеннего паводка. Местный внутриполитический блок пытается обезопасить главу региона, выдвигая спойлеров. Рейтинг действующего губернатора Паслера пошатнулся после масштабного весеннего паводка. Вода затопила десятки населенных пунктов, в том числе второй по численности город Орск. Как выяснилось в ходе проверок, многих разрушений можно было избежать, если бы местные чиновники не допустили ряд ошибок. Сам Паслер оконфузился после публикации видеозаписи, где он на встрече с пострадавшими жителями эмоционально просил убрать телефоны. Несмотря на это, президент Владимир Путин поддержал Паслера в желании баллотироваться на новый губернаторский срок. Ситуацией воспользовался предвыборный штаб КПРФ. На губернаторские выборы был выдвинут известный в Орске политик — представитель энергосбытовой компании «Евразия» и глава орского отделения КПРФ Владимир Гудомаров. По стратегии, кандидат должен аккумулировать весь протестный потенциал Орска и обеспечить «красным» высокий результат на губернаторских выборах. В 2019 году за кандидата от КПРФ в регионе проголосовало 27% избирателей. В ответ КПРФ оренбургские власти пошли на политтехнологическую хитрость: сегодня, неожиданно для всех, документы в областной избирком сдал кандидат от «Коммунистов России» Рамиль Гафаров. До этого к «красным» Гафаров отношения не имел и долгие годы состоял в «Единой России». Отделение «Коммунистов России» в регионе, по факту, не представлено. К примеру, в социальной сети ВКонтакте у партии всего 18 подписчиков. Действие внутрипола URA.RU прокомментировал глава оренбургского обкома КПРФ Максим Амелин: «Очевидно, это спойлер. Но если он пройдет муниципальный фильтр и выдвинется — рисков для себя мы тут вообще не видим. Он абсолютно не известная кандидатура. На результаты волеизъявления орчан и оренбуржцев он не повлияет», — сообщи Амелин. При этом политик сообщил, что местные власти пытаются препятствовать КПРФ преодолеть муниципальный фильтр. «Риск только один: если они испугаются и не станут регистрировать нашего кандидата. Мы пытаемся преодолеть муниципальный фильтр, привлекаем независимых депутатов, некоторых единороссов пытаемся уговорить. Но власть делает все, чтобы мы подписи депутатов не собрали», — поделился Максим Амелин. «Смотрели по фамилии. Кандидаты в избирательном бюллетене будут стоять в алфавитном порядке. Гафаров будет как раз над Гудомаровым. Вероятно, здесь ставка на то, что невнимательный избиратель ошибется и поставит галку за другого коммуниста», — полагают собеседники URA.RU. Ранее свою кандидатуру на выборы губернатора Оренбургской области выдвинула депутат заксобрания Екатерина Калегина. Она будет баллотироваться от «Новых людей». Калегина прославилась своей работой во время паводка: женщина доставляла гуманитарные грузы и оказывала волонтерскую помощь пострадавшим. Как сообщали агентству эксперты, тема паводка — слабое место губернатора Дениса Паслера, а потому Калегина также имеет шансы собрать голоса пострадавших во время наводнения.