Военкорам в России дадут особый статус с льготами

Глава СЖР Соловьев: в РФ появится статус «Ветеран журналистики особого риска»

02 июля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Помимо почетного звания новый статус предоставит военкорам ряд льгот, отметил Владимир Соловьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России может появиться новый статус «Ветеран журналистики особого риска», предназначенный для военных корреспондентов. Об этом сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. «Инициатива эта идет от Союза журналистов, от министерства цифрового развития и от комитета Госдумы по информационной политике. Мы вместе разрабатываем этот статус, который будет называться так, но может быть, будет еще какая-то коррекция названия. Пока рабочее название именно такое», — отметил Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости. Помимо почетного звания статус «Ветеран журналистики особого риска» предоставит военкорам ряд льгот. Это бесплатный проезд на транспорте, меньшая оплата за квартиру, небольшие выплаты к зарплате или пенсии и другие льготы. Предложение о введение нового статуса для военкоров может быть реализовано уже до конца 2024 года. Статус предназначен для журналистов, освещающих события в горячих точках, а также для тех, кто работает в новых регионах России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России может появиться новый статус «Ветеран журналистики особого риска», предназначенный для военных корреспондентов. Об этом сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. «Инициатива эта идет от Союза журналистов, от министерства цифрового развития и от комитета Госдумы по информационной политике. Мы вместе разрабатываем этот статус, который будет называться так, но может быть, будет еще какая-то коррекция названия. Пока рабочее название именно такое», — отметил Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости. Помимо почетного звания статус «Ветеран журналистики особого риска» предоставит военкорам ряд льгот. Это бесплатный проезд на транспорте, меньшая оплата за квартиру, небольшие выплаты к зарплате или пенсии и другие льготы. Предложение о введение нового статуса для военкоров может быть реализовано уже до конца 2024 года. Статус предназначен для журналистов, освещающих события в горячих точках, а также для тех, кто работает в новых регионах России.