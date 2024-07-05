05 июля 2024

Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, Джо Байден,  stock
Байден и Зеленский поговорят на саммите НАТО Фото:

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден проведет коллективную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и руководителями стран, заключивших двусторонние соглашения с Киевом. Об этом сообщил представитель администрации США на специальном онлайн-брифинге.

«На полях саммита президент Байден проведет мероприятие с президентом Зеленским и примерно 20 нашими союзниками и партнерами, которые подписали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной», — заявил американский чиновник, передает ТАСС. Это заявление подчеркивает усиленное внимание Соединенных Штатов и их союзников к вопросам безопасности Украины на фоне текущего международного положения. Саммит НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, станет площадкой для обсуждения ключевых аспектов двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности

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На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден проведет коллективную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и руководителями стран, заключивших двусторонние соглашения с Киевом. Об этом сообщил представитель администрации США на специальном онлайн-брифинге. «На полях саммита президент Байден проведет мероприятие с президентом Зеленским и примерно 20 нашими союзниками и партнерами, которые подписали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной», — заявил американский чиновник, передает ТАСС. Это заявление подчеркивает усиленное внимание Соединенных Штатов и их союзников к вопросам безопасности Украины на фоне текущего международного положения. Саммит НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, станет площадкой для обсуждения ключевых аспектов двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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