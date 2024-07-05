Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне

06 июля 2024 в 01:45 Размер текста - 17 +

Байден и Зеленский поговорят на саммите НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден проведет коллективную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и руководителями стран, заключивших двусторонние соглашения с Киевом. Об этом сообщил представитель администрации США на специальном онлайн-брифинге. «На полях саммита президент Байден проведет мероприятие с президентом Зеленским и примерно 20 нашими союзниками и партнерами, которые подписали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной», — заявил американский чиновник, передает ТАСС. Это заявление подчеркивает усиленное внимание Соединенных Штатов и их союзников к вопросам безопасности Украины на фоне текущего международного положения. Саммит НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, станет площадкой для обсуждения ключевых аспектов двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден проведет коллективную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и руководителями стран, заключивших двусторонние соглашения с Киевом. Об этом сообщил представитель администрации США на специальном онлайн-брифинге. «На полях саммита президент Байден проведет мероприятие с президентом Зеленским и примерно 20 нашими союзниками и партнерами, которые подписали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной», — заявил американский чиновник, передает ТАСС. Это заявление подчеркивает усиленное внимание Соединенных Штатов и их союзников к вопросам безопасности Украины на фоне текущего международного положения. Саммит НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, станет площадкой для обсуждения ключевых аспектов двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности