Дети-инвалиды в случае гибели кормильца на СВО будут получать еще одну пенсию

Дети-инвалиды смогут получать пенсию по потере кормильца одновременно с социальными выплатами. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.
"Дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп <...> имеют право на одновременное получение двух пенсий", — говорится в указе. Согласно новому закону, в случае гибели родителя на СВО, таким детям устанавливается пенсия по потере кормильца. Они смогут получать ее одновременно с социальной пенсией по инвалидности.
Ранее российский лидер подписал закон об индексации на 5,1% военных пенсий с 1 октября 2024 года. Изменения в выплатах от государства коснуться военных, сотрудников органов внутренних дел, пожарных, представителей иных российских ведомств и их семей.
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