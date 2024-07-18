РИАН: экс-руководитель ЛДПР Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 млн

18 июля 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Сергей Абельцев ранее был арестован Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС Бывший руководитель ЛДПР Сергей Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости. «Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей», — передает агентство информацию со ссылкой на источник. Ранее политик был арестован. Абельцев четыре раза становился депутатом Госдумы. В 1991 году он стал помощником бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Согласно статье, по которой составлено дело, политику грозит до 10 лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший руководитель ЛДПР Сергей Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости. «Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей», — передает агентство информацию со ссылкой на источник. Ранее политик был арестован. Абельцев четыре раза становился депутатом Госдумы. В 1991 году он стал помощником бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Согласно статье, по которой составлено дело, политику грозит до 10 лет лишения свободы.