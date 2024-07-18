РИАН: экс-руководитель ЛДПР Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 млн

Сергей Абельцев ранее был арестован
Бывший руководитель ЛДПР Сергей Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей», — передает агентство информацию со ссылкой на источник. Ранее политик был арестован.
Абельцев четыре раза становился депутатом Госдумы. В 1991 году он стал помощником бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Согласно статье, по которой составлено дело, политику грозит до 10 лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.