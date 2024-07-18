18 июля 2024

РИАН: экс-руководитель ЛДПР Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 млн

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Сергей Абельцев ранее был арестован Фото:

Бывший руководитель ЛДПР Сергей Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей», — передает агентство информацию со ссылкой на источник. Ранее политик был арестован.

Абельцев четыре раза становился депутатом Госдумы. В 1991 году он стал помощником бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Согласно статье, по которой составлено дело, политику грозит до 10 лет лишения свободы.

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Бывший руководитель ЛДПР Сергей Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости. «Абельцев подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей», — передает агентство информацию со ссылкой на источник. Ранее политик был арестован. Абельцев четыре раза становился депутатом Госдумы. В 1991 году он стал помощником бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Согласно статье, по которой составлено дело, политику грозит до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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